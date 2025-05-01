Історична угода: в США пояснили, що сигналізує Росії підписаний з Україною договір

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав підписаний з Україною договір щодо створення спільного Інвестиційного фонду реконструкції "історичною угодою про економічне партнерство" між країнами.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Мінфін США .

Американський міністр у своїй заяві оголосив, що "30 квітня США та Україна підписали угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду реконструкції". Йдеться про так звану "угоду про надра".

Прискорення відновлення України

"На знак визнання значної фінансової та матеріальної підтримки, яку народ Сполучених Штатів надав обороні України після повномасштабного вторгнення Росії, це економічне партнерство дозволяє нашим двом країнам співпрацювати та інвестувати разом, щоб наші спільні активи, таланти та можливості могли прискорити економічне відновлення України", - розповів Бессент.

За його словами, під керівництвом президента США Дональда Трампа американський Мінфін та Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) "працюватимуть разом з урядом України, щоб завершити програмне управління та просувати це важливе партнерство".

"Завдяки невтомним зусиллям президента Трампа щодо забезпечення тривалого миру, я радий оголосити про підписання сьогоднішньої історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, яка засновує Інвестиційний фонд відновлення США та України", - розповів Бессент.

Угода між Україною та США - сигнал Росії

Він нагадав слова Трампа про відданість з боку Штатів сприянню припиненню "цієї жорстокої та безглуздої війни".

"Ця угода чітко сигналізує Росії про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній і процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. Президент Трамп передбачив це партнерство між американським і українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні", - йдеться в заяві американського міністра.

Також Бессент додав "для ясності", що ані державі, ані особі, яка "фінансувала чи постачала російську військову машину - буде дозволено отримати вигоду від відновлення України".

"І Сполучені Штати, і уряд України сподіваються на швидке запровадження цього історичного економічного партнерства як для українського, так і для американського народу", - резюмував глава Мінфіну США.