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Як працює спрощена процедура оформлення інвалідності для військових: пояснення

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Неділя 18 червня 2023 09:30
Як працює спрощена процедура оформлення інвалідності для військових: пояснення Фото: як працює спрощена процедура оформлення інвалідності для військових (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Для оформлення інвалідності для військовослужбовців в Україні передбачене проведення медико-соціальної експертизи, у тому числі за місцем їхнього перебування, лікування та реабілітації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Для спрощення процедури проведення медико-соціальної експертизи військовослужбовцям і наближення цієї послуги до них з початку року в регіонах України відбулося понад 750 виїзних засідань медико-соціальних експертних комісій у місцях перебування, лікування та реабілітації поранених", - пише пресслужба.

Що це означає на практиці?

Для встановлення інвалідності пораненому солдату тепер не потрібно тижнями сидіти в черзі під кабінетом. За потреби до місця його перебування буде направлена комісія.

Лікар військовослужбовця повинен повідомити секретарю військово-лікарської комісії й лікарсько-консультативної комісії про необхідність проведення огляду МСЕК пацієнта. Після цього передаються усі необхідні документи:

  • паспорт або ID-картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
  • копія військового квитка або тимчасове посвідчення – для військовозобов’язаних або призовників, саме направлення на МСЕК (форма ф. № 088/о);
  • медична документація та амбулаторна картка;
  • свідоцтво про хворобу, видане ВЛК.

"Тоді МСЕК в узгоджену дату проводить огляд військовослужбовця за місцем його перебування, лікування чи реабілітації. Висновок медико-соціальної експертизи він отримує не пізніше дня виписки зі стаціонару", - пише пресслужба.

Після розгляду документів МСЕК видає довідку про встановлення групи інвалідності, встановлення відсотка втрати працездатності чи рекомендує продовжити реабілітаційні заходи.

Також у разі встановлення інвалідності, військовий отримує одноразову грошову допомогу відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Мінстерство охорони здоров'я України
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