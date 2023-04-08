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Як працює генерація: у Міненерго розповіли про ситуацію на вихідних

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Україна, Субота 08 квітня 2023 11:04
Як працює генерація: у Міненерго розповіли про ситуацію на вихідних Фото: генерація працює без обмежень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У суботу, 8 квітня, енергосистема України працює без обмежень із резервом потужності. У Донецькій області відновлюють пошкоджені лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності, із запасом забезпечує потреби споживачів електроенергії по всій країні.

За даними прес-служби, триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Протягом останньої доби відновлено електропостачання 12 тис. абонентів у Донецькій області.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко підписав наказ, який дозволить відновити експорт електроенергії в умовах профіциту потужності.

Національний банк прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.

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