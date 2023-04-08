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Как работает генерация: в Минэнерго рассказали о ситуации на выходных

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Украина, Суббота 08 апреля 2023 11:04
Как работает генерация: в Минэнерго рассказали о ситуации на выходных Фото: генерация работает без ограничений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В субботу 8 апреля энергосистема Украины работает без ограничений с резервом мощности. В Донецкой области восстанавливают поврежденные линии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, энергосистема работает с профицитом генерирующей мощности, с запасом обеспечивает потребности потребителей электроэнергии по всей стране.

По данным пресс-службы, продолжается восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов сетевой инфраструктуры. За последние сутки возобновлено электроснабжение 12 тыс. абонентов в Донецкой области.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал приказ, позволяющий возобновить экспорт электроэнергии в условиях профицита мощности.

Национальный банк прогнозирует отсутствие дефицита электроэнергии в Украине до конца 2023 года.

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