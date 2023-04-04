UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як працює генерація: у Міненерго розповіли про ситуацію на 4 квітня

Фото: відключення світла на 4 квітня не планується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вівторок, 4 квітня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій Україні.

За даними прес-служби, за останню добу відновлено електропостачання для 4,5 тис. абонентів у Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Нагадаємо, після останньої ракетної атаки росіян 9 березня відключення світла регулярно відбувалося у Житомирській області , де проводили ремонт мереж.

Національний банк прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світлаМинэнерго