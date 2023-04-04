Как работает генерация: в Минэнерго рассказали о ситуации на 4 апреля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Национальный банк прогнозирует отсутствие дефицита электроэнергии в Украине до конца 2023 года.

Напомним, после последней ракетной атаки россиян 9 марта отключения света регулярно происходили в Житомирской области , где проводили ремонт сетей.

По данным пресс-службы, за последние сутки возобновлено электроснабжение для 4,5 тыс. абонентов в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей Украине.

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