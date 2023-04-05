Як працює генерація: у Міненерго розповіли про ситуацію на 5 квітня

У середу, 5 квітня, генерація продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів в Україні. Тож обмеження щодо користування електрикою не заплановані.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Міненерго
Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні
За даними прес-служби, протягом останньої доби відновлено електропостачання 19 тисяч абонентів у Донецькій області, 2 тисяч абонентів у Дніпропетровській та Харківській областях.
Раніше ми писали про те, що у трьох областях України завершили ремонт електромереж та скасували обмеження.
Додамо, що неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Курахівську ТЕС.
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