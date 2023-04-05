Как работает генерация: в Минэнерго рассказали о ситуации на 5 апреля

В среду, 5 апреля, генерация продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей в Украине. Так что ограничения по пользованию электричеством не запланированы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Минэнерго.

По данным пресс-службы, за последние сутки возобновлено электроснабжение 19 тысяч абонентов в Донецкой области, 2 тысяч абонентов в Днепропетровской и Харьковской областях.

Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

Ранее мы писали о том, что в трех областях Украины завершили ремонт электросетей и отменили ограничения.

Добавим, что воскресенье, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли Кураховскую ТЭС.

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