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Как работает генерация: в Минэнерго рассказали о ситуации на 5 апреля

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Киев, Среда 05 апреля 2023 11:54
Как работает генерация: в Минэнерго рассказали о ситуации на 5 апреля Фото: в Минэнерго рассказали о ситуации на 5 апреля (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 5 апреля, генерация продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей в Украине. Так что ограничения по пользованию электричеством не запланированы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Минэнерго.

Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

По данным пресс-службы, за последние сутки возобновлено электроснабжение 19 тысяч абонентов в Донецкой области, 2 тысяч абонентов в Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее мы писали о том, что в трех областях Украины завершили ремонт электросетей и отменили ограничения.

Добавим, что воскресенье, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли Кураховскую ТЭС.

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