Як працює двигун TSI в авто: переваги та недоліки

Перш за все, TSI – це торгова марка певного типу двигунів компанії Volkswagen. Подібні мотори є в більшості інших автовиробників, і в них вони мають інші абревіатури: TCe, CGI, TGDI, EcoBoost тощо. Оскільки сталося так, що в Україні цей тип найкраще представлений саме на "Фольксвагенах", то в просторіччі найчастіше ми чуємо саме TSI.

Розшифровуються ці три літери як Turbocharged Stratified Injection – пошарове впорскування з турбонадувом. Нижче ми коротко розповімо, що це означає, але спочатку нагадаємо, що до цієї ж компанії потрапляють і споріднені "фольксвагенівські" двигуни, які мають подвійний надув – не тільки турбіну, а і механічний нагнітач (компресор). А на автомобілях марки Audi, яка належить концерну Volkswagen, ті самі двигуни TSI промарковані як TFSI (Turbo Fuel Stratified Injection – літера F означає слово пальне) – так вирішили маркетологи компанії.

Що таке TSI

Якщо розтлумачити простими словами, то йдеться про особливу схему утворення паливно-повітряної суміші в камері згорання. Бензин впорскується не в трубу впускного колектора, а безпосередньо в циліндр, як у дизеля. Для чого? Щоб можна було організувати скупчення бензину ближче до свічки запалювання – так він згоратиме більш ефективно. Та ще й турбонадув допомагає

У цьому процесі є маса нюансів, але не вдаючись до них кажемо, що в результаті вийшло зробити двигун набагато меншим звичного, але з потужністю як у великого. Крім того, такі мотори мають малу витрату пального і низький рівень токсичності вихлопу.

Комплект якостей вийшов дуже вдалий, тож тему підхопили майже усі виробники. Народився навіть новий термін – даунсайзинг, від англійського down size – зменшення розмірів. Більшість моторів типу TSI справді мають малий робочий об’єм – від 0,9 л до 1,4 л, при тому що ставлять їх і на великі поважні автомобілі.

Чим поганий двигун TSI

Але в кожної медалі є дві сторони: даунсайзингові моторчики вийшли не дуже довговічними. Адже мають чимало додаткових систем, причому – складних, досконалих. І до того в ремонті не дуже зручних і аж ніяк не дешевих.

А найбільша проблема двигунів з безпосереднім впорскуванням і надувом та, що вони більшу частину часу працюють в напруженому режимі. Тому їхні деталі навантажені більше звичайного і швидше зношуються.

Що має власник від TSI

Попри те, що вони працюють з більшим напруженням, такі двигуни дозволяють власникові економити пальне. Щоправда, для цього треба дотримуватись певних режимів роботи, але нічого особливо складного в тому немає.

Також при вмілому користуванні коробкою передач, тахометром і акселератором ці мотори, навіть їхні найменші версії, демонструють приємну динаміку. А якщо автомобіль компактний, а двигун у нього 1,4 – 1,5-літровий TSI, то машина перетворюється на "ракету".

Якщо коротко

Двигуни типу TSI та їм подібні від інших марок – гідний плід технічного прогресу. Він поєднує важко поєднувані характеристики, хоча і вимагає певних навичок для реалізації своїх можливостей. Але при покупці машини з таким агрегатом слід врахувати, що він зробив невелику революцію не тільки в сфері технологій, а й в споживацькому плані: більшість цих моторів не відрізняється великим ресурсом і при тому погано піддається капітальному ремонту. Тобто при всій їхній складності і високій вартості ці агрегати максимально наблизилися до тих самих "одноразових" моторчиків, нашестям яких так люблять нас лякати ортодоксальні апологети олдскульних атмосферників з вісьмома циліндрами. Тож якщо ви купуєте машину з TSI не новою, а з чималим пробігом, то або будьте готові до скорого ремонту, або таки пошукайте варіант з іншим силовим агрегатом.