Как работает двигатель TSI в авто: преимущества и недостатки

Прежде всего, TSI – это торговая марка определенного типа двигателей Volkswagen. Подобные моторы есть у большинства других автопроизводителей, и у них есть другие аббревиатуры: TCe, CGI, TGDI, EcoBoost и т.д. Поскольку случилось так, что в Украине этот тип лучше представлен именно на "Фольксвагенах", то в просторечии чаще всего мы слышим именно TSI.

Расшифровываются эти три буквы как Turbocharged Stratified Injection – послойный впрыск с турбонадувом. Ниже мы кратко расскажем, что это значит, но сначала напомним, что в эту же компанию попадают и родственные "фольксвагеновские" двигатели, имеющие двойной надув – не только турбину, но и механический нагнетатель (компрессор). А на автомобилях марки Audi, принадлежащей концерну Volkswagen, те же двигатели TSI промаркированы как TFSI (Turbo Fuel Stratified Injection – буква F означает слово горючее) – так решили маркетологи компании.

Что такое TSI

Если прояснить простыми словами, то речь идет об особой схеме образования топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Бензин впрыскивается не в трубу впускного коллектора, а непосредственно в цилиндр, как у дизеля. Зачем? Чтобы можно было организовать скопление бензина поближе к свече зажигания – так он будет сгорать более эффективно. Да еще и турбонадув помогает

В этом процессе есть масса нюансов, но не прибегая к ним говорим, что в результате получилось сделать двигатель гораздо меньше привычного, но с мощностью как у большого. Кроме того, такие моторы обладают малым расходом горючего и низким уровнем токсичности выхлопа.

Комплект качеств получился очень удачный, тему подхватили почти все производители. Родился даже новый термин – даунсайзинг, от английского down size – уменьшение размеров. Большинство моторов типа TSI действительно имеют малый рабочий объем – от 0,9 л до 1,4 л, при том, что ставят их и на большие уважаемые автомобили.

Чем плох двигатель TSI

Но у каждой медали есть две стороны: даунсайзинговые моторчики получились не очень долговечными. Ведь есть немало дополнительных систем, причем – сложных, совершенных. И до того в ремонте не очень удобных и отнюдь не дешевых.

А самая большая проблема двигателей с непосредственным впрыском и надувом, что они большую часть времени работают в напряженном режиме. Поэтому их детали нагружены больше обычного и быстрее изнашиваются.

Что имеет владелец от TSI

Несмотря на то, что они работают с большим напряжением, такие двигатели позволяют владельцу экономить топливо. Правда, для этого нужно соблюдать определенные режимы работы, но ничего особенно сложного в этом нет.

Также при умелом использовании коробкой передач, тахометром и акселератором эти моторы, даже их самые маленькие версии, демонстрируют приятную динамику. А если автомобиль компактен, а двигатель у него 1,4 – 1,5-литровый TSI, то машина превращается в "ракету".

Если коротко

Двигатели типа TSI и им подобные другим маркам – достойный плод технического прогресса. Он сочетает трудно сочетаемые характеристики, хотя и требует определенных навыков для реализации своих возможностей. Но при покупке машины с таким агрегатом следует учесть, что он совершил небольшую революцию не только в сфере технологий, но и в потребительском плане: большинство этих моторов не отличается большим ресурсом и при этом плохо поддается капитальному ремонту. То есть при всей их сложности и высокой стоимости эти агрегаты максимально приблизились к тем же "одноразовым" моторчикам, нашествием которых так любят нас пугать ортодоксальные апологеты олдскульных атмосферников с восемью цилиндрами. Так что если вы покупаете машину с TSI не новой, а с немалым пробегом, то либо будьте готовы к быстрому ремонту, либо поищите вариант с другим силовым агрегатом.