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Як повідомити про вибухонебезпечні предмети в "єВорог": інструкція

Фото: Як повідомити про вибухонебезпечні предмети в "єВорог" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час війни російські терористи надійно ховають міни, у зв'язку з чим на деокупованих територіях зберігається висока небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Сьогодні Україна, внаслідок війни з Росією, є однією з найбільш замінованих країн.

Найчастіше на деокупованих територіях трапляються протипіхотні міни, гранати, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни. Зокрема вони можуть "ховатись" в: 

  • у місцях активних бойових дій, ракетних чи артилерійських обстрілів; 
  • на залишених військових позиціях та в закинутих будівлях; 
  • у порожніх ящиках, упаковках від мін; 
  • замасковані в побутових речах; 
  • поряд із частинами інших боєприпасів. 

Що робити після виявлення підозрілого предмета: 

  • не чіпайте й не рухайтесь; 
  • поверніться назад тим самим шляхом й попередьте людей поруч; 
  • повідомте про "знахідку" в чатботі з головного екрана застосунку "Дія" або за посиланням;
  • авторизуйтесь; 
  • виберіть розділ "Вибухонебезпечні та підозрілі предмети"; 
  • надішліть геолокацію, де розташований предмет.

Мінна небезпека

Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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