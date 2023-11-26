Як повідомити про вибухонебезпечні предмети в "єВорог": інструкція

Під час війни російські терористи надійно ховають міни, у зв'язку з чим на деокупованих територіях зберігається висока небезпека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Сьогодні Україна, внаслідок війни з Росією, є однією з найбільш замінованих країн.
Найчастіше на деокупованих територіях трапляються протипіхотні міни, гранати, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни. Зокрема вони можуть "ховатись" в:
Що робити після виявлення підозрілого предмета:
Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
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