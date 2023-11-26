Як повідомити про вибухонебезпечні предмети в "єВорог": інструкція

Сьогодні Україна, внаслідок війни з Росією, є однією з найбільш замінованих країн.

Найчастіше на деокупованих територіях трапляються протипіхотні міни, гранати, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни. Зокрема вони можуть "ховатись" в:

у місцях активних бойових дій, ракетних чи артилерійських обстрілів;

на залишених військових позиціях та в закинутих будівлях;

у порожніх ящиках, упаковках від мін;

замасковані в побутових речах;

поряд із частинами інших боєприпасів.

Що робити після виявлення підозрілого предмета:

не чіпайте й не рухайтесь;

поверніться назад тим самим шляхом й попередьте людей поруч;

повідомте про "знахідку" в чатботі з головного екрана застосунку "Дія" або за посиланням;

авторизуйтесь;

виберіть розділ "Вибухонебезпечні та підозрілі предмети";

надішліть геолокацію, де розташований предмет.

Мінна небезпека

Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.