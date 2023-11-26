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Как сообщить о взрывоопасных предметах в "єВорог": инструкция

Фото: как сообщить о взрывоопасных предметах в "єВорог" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время войны российские террористы надежно прячут мины, в связи с чем на деоккупированных территориях сохраняется высокая опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Сегодня Украина, в результате войны с Россией, является одной из самых заминированных стран.

Чаще всего на деоккупированных территориях встречаются противопехотные мины, гранаты, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины. В частности они могут "прятаться" в: 

  • в местах активных боевых действий, ракетных или артиллерийских обстрелов; 
  • на оставленных военных позициях и в заброшенных зданиях; 
  • в пустых ящиках, упаковках от мин; 
  • замаскированные в бытовых вещах; 
  • рядом с частями других боеприпасов. 

Что делать после обнаружения подозрительного предмета: 

  • не трогайте и не двигайтесь; 
  • вернитесь обратно тем же путем и предупредите людей рядом; 
  • сообщите о "находке" в чатботе с главного экрана приложения "Дія" или по ссылке;
  • авторизуйтесь; 
  • выберите раздел "Взрывоопасные и подозрительные предметы"; 
  • отправьте геолокацию, где расположен предмет.

Минная опасность

Вследствие войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любые подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

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