Как сообщить о взрывоопасных предметах в "єВорог": инструкция

Во время войны российские террористы надежно прячут мины, в связи с чем на деоккупированных территориях сохраняется высокая опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Сегодня Украина, в результате войны с Россией, является одной из самых заминированных стран.
Чаще всего на деоккупированных территориях встречаются противопехотные мины, гранаты, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины. В частности они могут "прятаться" в:
Что делать после обнаружения подозрительного предмета:
Вследствие войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
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