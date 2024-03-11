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Як повертали платформу "Таврида" у Чорному морі: в ГУР показали унікальні кадри спецоперації

Україна, Понеділок 11 березня 2024 12:08
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Як повертали платформу "Таврида" у Чорному морі: в ГУР показали унікальні кадри спецоперації Фото: в ГУР показали унікальні кадри спецоперації зі звільнення чорноморської платформи Таврида (скрін відео)
Автор: Ярослава Борзова

В Головному управлінні розвідки МО України показали унікальні кадри з нагрудних камер бійців та детально розповіли про звільнення чорноморської платформи "Таврида" під час операції "Вишки Бойка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР.

Як зазначають у ГУР, звільнення чорноморської платформи "Таврида" вдалось не з першої спроби. Зрештою спецпризначенцям вдалось здобути там важливі трофеї та розвіддані.

Зокрема, під час операції використовувались не тільки технічні засоби, але й особисті навички бійців.

"Було дві величезних проблеми - це наявність інженерних загороджень і авіація противника", - розповів спецпризначенець Боб, який розробляв план місії та брав участь у її реалізації.

За словами розвідника, у них було три відправні точки, з яких вони могли відправлятись на виконання цієї задачі.

"Ці точки постійно змінювалися, щоб противник не міг точно виявити місце, звідки ми стартуємо", - додав розвідник.

Деталі спецоперації та унікальні кадри зі звільнення чорноморської платформи "Таврида" доступні тут.

Вишки Бойка

"Вишки Бойка" - це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Назву отримали після статті 2011 року Олексія Шалайського та Юрія Ніколова "Вишка для Бойка", в якій повідомлялося про закупівлю платформ за завищеними цінами Міністерством енергетики, очолюваним Юрієм Бойком.

Росія захопила їх у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики та для розміщення коштів РЛС.

За даними британської розвідки, "вишки Бойка" у Чорному морі є стратегічними об'єктами.

У вересні 2023 року Україна повернула контроль над так званими "вишками Бойка" у Чорному морі. У військовій розвідці спецоперацію назвали черговим ляпасом ворогу.

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