Як повернутися із СЗЧ за спрощеним алгоритмом і який дедлайн: пояснення Міноборони

Військовослужбовці за спрощеним алгоритмом можуть повернутися із СЗЧ на службу. Але це триватиме лише до 1 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, ще мають час до 1 березня 2025 року для повернення на службу. В разі такого повернення виплати та соціальні гарантії будуть поновлені за 72 години, а військовий зможе перевестись через "Армія+" в інший підрозділ за рекомендаційним листом.

"Завдяки "Армія+" ми скоротили час на повернення на службу до кількох днів без необхідності зайвих контактів чи особистого подання рапорту", - зауважила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Для того, щоб повернутися на службу та поновитись протягом трьох днів варто зробити такі кроки:

Подати рапорт в "Армія+" на повернення на службу після СЗЧ.

За 24 години прибути до найближчого відділу Військової служби правопорядку.

Отримати консультацію на місці та безпечно дістатись до батальйону резерву.

За 72 години поновитись на службі та повернути соціальні гарантії та грошові виплати.

Подати ще раз рапорт в "Армія+", але тепер вже на Зміну місця служби, прикріпивши рекомендаційний лист від частини, куди є бажання потрапити.

За 72 години отримати погодження та готуватись до від’їзду в нову частину.

Міноборони зауважує, що після 1 березня теж можна повернутись на службу, проте вже не за цим спрощеним алгоритмом через "Армія+".

Поновлення на службі у такому разі може зайняти декілька місяців. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії не повертаються.