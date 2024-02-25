Як не потрапити на "гачок" шахраїв: поради від Мінсоцполітики

Зокрема, зловмисники пропонують у соціальних мережах "допомогу" українцям у скруті. Крім того, вони можуть надіслати повідомлення про нарахування грошової допомоги, яку не користувач оформлював.

Іноді обман виглядає дуже переконливо, і можна легко потрапити на "гачок".

Тому за жодних обставин не розголошуйте нікому такі дані:

тризначний номер на звороті банківської картки та пін-код до неї;

пароль до інтернет-банкінгу;

коди банків та мобільних операторів;

паролі до е-пошти, акаунтів у соцмережах та облікових записів.

Крім того, не переходьте за незнайомими й підозрілими посиланнями в Інтернеті, а тим більше - не вводьте на сторінках, куди вони ведуть, реквізити платіжних карток.

До того ж перевіряйте, чи дійсно ви користуєтеся офіційним застосунком банку.

Для перевірки посилань і сайтів скористайтеся сервісом CheckMyLink: https://check.ema.com.ua.

Раніше РБК-Україна повідомляло, як убезпечити дитину під час онлайн-занять.

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