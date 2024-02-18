Як убезпечити дитину під час онлайн-занять: поради кіберполіції

Частина українських школярів почали навчатися дистанційно через збільшення захворюванності на грип та ГРВІ. Про те, як захистити свою дитину під час онлайн-навчання, розповіли у кіберполіції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту кіберполіції.

Захист гаджета

Встановіть необхідні налаштування для захисту гаджета, яким користується дитина. Переконайтеся, що вона зможе самостійно під’єднатися та відкривати необхідні веб-ресурси, не маючи при цьому доступу до потенційно небезпечних сайтів.

У разі потреби встановіть антивірусне програмне забезпечення та налаштуйте його регулярне оновлення.

Реєстрація на сайтах

Якщо дитині необхідно зареєструватися на певному сайті або створити акаунт для навчання на платформі зробіть це разом. Не використовуйте для цього вже створені облікові записи дорослих.

При цьому обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо.

Паролі

Навчіть дітей використовувати надійні та складні паролі. При цьому паролі мають бути різним для кожного ресурсу. Попередьте дитину, що паролі від облікових записів у мережі не можна повідомляти нікому.

Дозволені вебсайти

Домовтеся з дитиною, що під час навчання вона буде використовувати тільки визначені вчителями програми, месенджери та веб-сайти з навчальним матеріалом. Для зручності створіть відповідні закладки у браузері.

Кібербезпека

Розкажіть дитині про небезпеку зараження гаджета комп’ютерним вірусом при встановленні невідомих програм та відкритті підозрілих посилань, вкладень до листів та файлів, навіть якщо вони надіслані з акаунтів знайомих людей.

При необхідності перевіряйте, які сайти відвідувала дитина та яке програмне забезпечення інсталювала на своєму комп’ютері чи смартфоні.

Особисті дані

Навчіть дитину тримати особисті дані в секреті. Не рекомендується публікувати в інтернеті особисту інформацію, приватні фотографії, номер телефону, адресу проживання, реквізити банківських карток, зображення документів.

Видалити дані, які потрапили в Інтернет, може бути дуже важко або майже неможливо.

Знайомства в Інтернеті

Поясніть дитині, що до нових знайомств в Інтернеті варто ставитися обережно та скептично. Зловмисники в мережі можуть видавати себе за привітних однолітків та втиратися у довіру, переслідуючи власні інтереси.

Етичне онлайн-спілкування

Формуйте у дитини культуру етичного онлайн-спілкування. Агресія і булінг - категорично заборонені.

Довірливі відносини

Створюйте довірливі відносини з дитиною. Дитина має знати, що у будь-якому випадку може розраховувати на допомогу батьків чи вчителя.

План дій на випадок нестандартних ситуацій

Обговоріть із дитиною план дій на випадок нестандартних ситуацій (відсутність інтернету, завантаження файлу з вірусом, отримання повідомлення від незнайомця тощо).