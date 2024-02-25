Как не попасть на "крючок" мошенников: советы от Минсоцполитики

В частности, злоумышленники предлагают в социальных сетях "помощь" украинцам в беде. Кроме того, они могут прислать сообщение о начислении денежной помощи, которую не пользователь оформлял.

Иногда обман выглядит очень убедительно, и можно легко попасть на "крючок".

Поэтому ни при каких обстоятельствах не разглашайте никому такие данные:

трехзначный номер на обороте банковской карты и пин-код к ней;

пароль к интернет-банкингу;

коды банков и мобильных операторов;

пароли к электронной почте, аккаунтам в соцсетях и учетным записям.

Кроме того, не переходите по незнакомым и подозрительным ссылкам в Интернете, а тем более - не вводите на страницах, куда они ведут, реквизиты платежных карт.

К тому же проверяйте, действительно ли вы пользуетесь официальным приложением банка.

Для проверки ссылок и сайтов воспользуйтесь сервисом CheckMyLink: https://check.ema.com.ua.

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