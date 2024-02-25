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Как не попасть на "крючок" мошенников: советы от Минсоцполитики

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Мошенники не дремлют, и война, к сожалению, не стала для них препятствием. Наоборот, они активизировались, используя человеческие трудности и эмоции, чтобы нажиться на чужом горе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики в Facebook.

В частности, злоумышленники предлагают в социальных сетях "помощь" украинцам в беде. Кроме того, они могут прислать сообщение о начислении денежной помощи, которую не пользователь оформлял. 

Иногда обман выглядит очень убедительно, и можно легко попасть на "крючок". 

Поэтому ни при каких обстоятельствах не разглашайте никому такие данные:

  • трехзначный номер на обороте банковской карты и пин-код к ней;
  • пароль к интернет-банкингу;
  • коды банков и мобильных операторов;
  • пароли к электронной почте, аккаунтам в соцсетях и учетным записям.

Кроме того, не переходите по незнакомым и подозрительным ссылкам в Интернете, а тем более - не вводите на страницах, куда они ведут, реквизиты платежных карт.

К тому же проверяйте, действительно ли вы пользуетесь официальным приложением банка.

Для проверки ссылок и сайтов воспользуйтесь сервисом CheckMyLink: https://check.ema.com.ua.

Ранее РБК-Украина сообщало, как обезопасить ребенка во время онлайн-занятий.

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