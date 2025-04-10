Як не потрапити у боргову пастку: у НБУ дали дві поради українцям щодо кредитів

Ставки за споживчими кредитами завжди будуть високими. У НБУ дали поради, як уникнути боргової пастки під час оформлення кредиту.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю.

Як зазначила Дадашова, обсяги заборгованості громадян перед банками та небанківськими фінансовими установами наразі перебувають на рівні близько 10% доходів населення. Тобто йдеться не про загрозливе зростання боргу, а про нормальний процес відновлення кредитування як індикатора зростання споживчого попиту.

За її словами, проникнення роздрібного кредитування в Україні значно знизилося під час повномасштабного вторгнення - із 4% до 3% ВВП. У 2014 році цей показник становив 10%.

Поради НБУ

Попри добрі показники в цілому, окремі позичальники дійсно можуть стикнутися з надмірним борговим навантаженням, сказала вона.

Дадашова дала поради, як не потрапити до цього "клубу":

по-перше, уважно вивчити умови кредиту, зокрема щодо строку його повернення та відсоткову ставку і комісії, на сайті кредитора та в договорі. Якщо, попри вимоги НБУ, замість детальної інформації про кредит є лише заманлива пропозиція, варто шукати інші варіанти;

по-друге, порівняти суму кредиту та видатків на його обслуговування (проценти та комісії) зі своїми доходами. Якщо за місяць умовно потрібно буде віддавати кредитору більше 40% доходів, потрібно бути готовим до обмеження свого споживання або відмовитися від кредиту.

За її словами, за умови стабільної невисокої інфляції тривалий період часу ставки за кредитами знижуватимуться.

"Однак і в країнах ЄС беззаставні споживчі кредити зазвичай дорожчі за, наприклад, іпотечні. Тож, беручи такий кредит, варто передусім розраховувати на свою фінансову спроможність повернути борг", - додала Дадашова.