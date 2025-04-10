Как не попасть в долговую ловушку: в НБУ дали два совета украинцам по кредитам

Ставки по потребительским кредитам всегда будут высокими. В НБУ дали советы, как избежать долговой ловушки при оформлении кредита.

Об этом заявила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью.

Как отметила Дадашова, объемы задолженности граждан перед банками и небанковскими финансовыми учреждениями сейчас находятся на уровне около 10% доходов населения. То есть речь идет не об угрожающем росте долга, а о нормальном процессе восстановления кредитования как индикатора роста потребительского спроса.

По ее словам, проникновение розничного кредитования в Украине значительно снизилось во время полномасштабного вторжения - с 4% до 3% ВВП. В 2014 году этот показатель составлял 10%.

Советы НБУ

Несмотря на хорошие показатели в целом, отдельные заемщики действительно могут столкнуться с чрезмерной долговой нагрузкой, сказала она.

Дадашова дала советы, как не попасть в этот "клуб":

во-первых, внимательно изучить условия кредита, в частности относительно срока его возврата и процентной ставки и комиссии, на сайте кредитора и в договоре. Если, несмотря на требования НБУ, вместо детальной информации о кредите есть только заманчивое предложение, стоит искать другие варианты;

во-вторых, сравнить сумму кредита и расходов на его обслуживание (проценты и комиссии) со своими доходами. Если за месяц условно нужно будет отдавать кредитору более 40% доходов, нужно быть готовым к ограничению своего потребления или отказаться от кредита.

По ее словам, при условии стабильной невысокой инфляции длительный период времени ставки по кредитам будут снижаться.

"Однако и в странах ЕС беззалоговые потребительские кредиты обычно дороже, например, ипотечных. Поэтому, беря такой кредит, стоит прежде всего рассчитывать на свою финансовую состоятельность вернуть долг", - добавила Дадашова.