Зарплата в укриттях, різниця цін та меню: як постійни тривоги змінили роботу "МакДональдз"

Робота мережі в умовах тривог і перебоїв постачання

У "МакДональдз" зазначають, що під час повітряних тривог заклади тимчасово призупиняють роботу, а команди та відвідувачі переходять до укриттів до відбою.

"Компанія виплачує працівникам заробітну плату за час, проведений в укриттях під час тривог, і забезпечує команди всім необхідним для перебування в сховищі", - розповідають у компанії.

Щоб підтримувати стабільну наявність найпопулярніших позицій, ресторани "МакДональдз" тимчасово працюють зі скороченим меню. Це пояснюють тим, що часті й тривалі тривоги впливають на логістику та можуть спричиняти затримки постачання продукції до ресторанів. Тож актуальний асортимент у закладах може відрізнятися.

Команда, найм і можливості для працівників

На сьогодні в "МакДональдз" в Україні працюють близько 12 тисячам людей.

"Зокрема, у компанії працюють близько 2000 підлітків віком 16-17 років - для більшості з них це перша робота, на якій вони отримують підтримку команди й здобувають базові навички, що стають основою для подальшої карʼєри", - зазначають у "МакДональдз".

Також компанія працевлаштовує понад 400 людей з інвалідністю, з яких понад 150 людей із порушенням слуху, та ветеранів, для яких компанія адаптує графік та умови праці залежно від індивідуальних потреб. Крім того, "МакДональдз" зберігає робочі місця за понад 450 мобілізованими співробітниками.

Що стосується зарплати - вона залежить від міста, де розташований ресторан, графіка та кількості робочих годин. Потенційний рівень зарплати в мережі можна розрахувати за допомогою зарплатного калькулятора на сайті компанії (наприклад, у Києві чи Львові зарплата може становити від 23 тисяч гривень, - ред.).

Фото: розрахунок зарплати у Києві на сайті "МакДональдз" (скріншот)

Різниця цін у різних регіонах

"Ціни в "МакДональдз" формуються з урахуванням собівартості продукції та локальних операційних витрат, зокрема логістики. Оскільки ці чинники відрізняються залежно від регіону, ціни в різних містах також можуть варіюватися. Це стосується, зокрема, туристичних локацій або ресторанів у віддалених від логістичних центрів містах - наприклад, у Буковелі, Яремче, Глибочиці", - пояснюють в компанії.

Разом з тим, вартість позицій, замовлених через сервіси доставки, можуть відрізнятися від цін безпосередньо в ресторанах. Це, як зазначають в компанії, пов’язано з додатковими витратами на обробку та доставку замовлень.