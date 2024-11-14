Як посилити емоційну стійкість: поради лікарів

Життя у час війни, переїзд в інше місто чи навіть країну це значний стрес для кожної людини. Навіть, якщо значних психологічних проблем ви не помічаєте, завжди варто знати, як можна посилити свою емоційну стійкість.
Докладніше про те, як підтримати себе в кризовій ситуації, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Національна служба здоров'я України спільно зі співробітниками проекту "Ти як?" пояснили, що через війну та невизначеність емоційний стан та емоційна витривалість дуже швидко виснажується.Однак саме зараз дані навички потрібні як ніколи.
Проте знаходити в собі сили можна щодня. Для цього варто вчитися піклуватися про себе та керувати емоціями.
Для цього професіонали розробили аптечку швидкої психологічної допомоги.
Аптечка швидкої психологічної допомоги - це зібрані в одному місці прості вправи для заспокоєння та поради для стійкості.
Чого навчає дана "аптечка":
"Також нагадуємо, якщо не виходить впоратись самотужки - ви можете звернутись до фахівця із психічного здоров’я", - додали в НСЗУ.
Щоб знайти, куди та до кого звернутись, достатньо мати інтернет та відкрити дашборд НСЗУ "Надавачі медичної допомоги за напрямом: Психологічна та психіатрична допомога".
Іноді гора проблем, які необхідно вирішити, здається нездоланною. І це спричиняє неабияку тривогу. Лікарі радять розбити гору на купки й розставити за пріоритетами:
"Ця техніка стана в нагоді, коли проблеми навалюються раптом з усіх боків. Почуття безнадії мине, адже ви керуєте ситуацією!", - пояснили медики.
Намалюйте два кола одне в одному. У маленькому колі запишіть все, що ви можете контролювати. Наприклад, дні спілкування з родиною та ваші активності, робочі обов’язки.
У великому, зовнішньому, колі напишіть речі й питання, які вас турбують, але на які вплинути неможливо: повномасштабна війна, незнайомці залишають тварин на вулиці тощо.
Щоб почуватися спокійніше, частіше направляйте увагу й сили на те, що можете контролювати та змінювати на краще.
Водночас варто додати у своє життя такі звички, як:
При підготовці публікації використовувалась інформація Національної служби здоров'я України та проекту "Ти як?".
Зауважимо, що першою ланки допомоги при будь-якому захворюванні в Україні є сімейний лікар. Раніше РБК-Україна пояснило, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря.
Нагадаємо також, що ми також пояснювали, як подолати клаустрофобію та панічну атаку.
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