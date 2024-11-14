Как усилить эмоциональную стойкость: советы врачей

Национальная служба здоровья Украины совместно с сотрудниками проекта "Ты как?" объяснили, что из-за войны и неопределенности эмоциональное состояние и эмоциональная выносливость очень быстро истощается. Однако именно сейчас данные навыки нужны как никогда.

Однако находить в себе силы можно каждый день. Для этого следует учиться заботиться о себе и управлять эмоциями.

Для этого профессионалы разработали аптечку скорой психологической помощи.

Аптечка скорой психологической помощи – это собранные в одном месте простые упражнения для успокоения и советы по устойчивости.

Чему учит данная "аптечка":

Как проявляется стресс;

Как нельзя бороться со стрессом;

Как быстро овладеть стрессом;

Какие упражнения помогут снять напряжение в теле;

Какие упражнения отвлекают от тревожных мыслей;

Какие упражнения следует делать для успокоения;

Как помочь другим в стрессе;

Как поддержать сотрудников - если вы руководитель;

Как заботиться об эмоциональной стойкости.

"Также напоминаем, если не получается справиться своими силами - вы можете обратиться к специалисту по психическому здоровью", - добавили в НСЗУ.

Чтобы найти куда и к кому обратиться достаточно иметь интернет и открыть дашборд НСЗУ "Предоставители медицинской помощи по направлению: Психологическая и психиатрическая помощь".

Полезные упражнения для самопомощи

Сортировка проблем

Иногда гора проблем, которые необходимо решить, кажется непреодолимой. И это влечет за собой немалую тревогу. Врачи советуют разбить верх на кучки и расставить по приоритетам:

сначала составьте список проблем - можно даже записать каждую на отдельной карточке или листе;

выберите принцип сортировки. Например, по степени важности или неотложности - необходимо решить сегодня; нужно решить в ближайшее время; важные проблемы, но могут подождать; проблемы, которые можно отложить на неограниченное время;

разбрасывайте ваши проблемы по этим условным "корзинам";

определите сроки решения проблем.

"Эта техника пригодится, когда проблемы наваливаются вдруг со всех сторон. Чувство безнадежности пройдет, ведь вы управляете ситуацией!", - объяснили медики.

Круги контроля

Нарисуйте два круга друг в друге. В небольшом круге запишите все, что вы можете контролировать. К примеру, дни общения с семьей и ваши активности, рабочие обязанности.

В большом, внешнем кругу напишите вещи и вопросы, которые вас беспокоят, но на которые повлиять невозможно: полномасштабная война, незнакомцы покидают животных на улице и т.д.

Чтобы чувствовать себя спокойнее, чаще обращайте внимание и силы на то, что можете контролировать и изменять к лучшему.

В то же время следует добавить в свою жизнь такие привычки, как: