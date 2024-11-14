Как усилить эмоциональную стойкость: советы врачей

Жизнь во время войны, переезд в другой город или даже страну - это значительный стресс для каждого человека. Даже если значительных психологических проблем вы не замечаете, всегда стоит знать, как можно усилить свою эмоциональную устойчивость.
Более подробно о том, как поддержать себя в кризисной ситуации, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Национальная служба здоровья Украины совместно с сотрудниками проекта "Ты как?" объяснили, что из-за войны и неопределенности эмоциональное состояние и эмоциональная выносливость очень быстро истощается. Однако именно сейчас данные навыки нужны как никогда.
Однако находить в себе силы можно каждый день. Для этого следует учиться заботиться о себе и управлять эмоциями.
Для этого профессионалы разработали аптечку скорой психологической помощи.
Аптечка скорой психологической помощи – это собранные в одном месте простые упражнения для успокоения и советы по устойчивости.
Чему учит данная "аптечка":
"Также напоминаем, если не получается справиться своими силами - вы можете обратиться к специалисту по психическому здоровью", - добавили в НСЗУ.
Чтобы найти куда и к кому обратиться достаточно иметь интернет и открыть дашборд НСЗУ "Предоставители медицинской помощи по направлению: Психологическая и психиатрическая помощь".
Иногда гора проблем, которые необходимо решить, кажется непреодолимой. И это влечет за собой немалую тревогу. Врачи советуют разбить верх на кучки и расставить по приоритетам:
"Эта техника пригодится, когда проблемы наваливаются вдруг со всех сторон. Чувство безнадежности пройдет, ведь вы управляете ситуацией!", - объяснили медики.
Нарисуйте два круга друг в друге. В небольшом круге запишите все, что вы можете контролировать. К примеру, дни общения с семьей и ваши активности, рабочие обязанности.
В большом, внешнем кругу напишите вещи и вопросы, которые вас беспокоят, но на которые повлиять невозможно: полномасштабная война, незнакомцы покидают животных на улице и т.д.
Чтобы чувствовать себя спокойнее, чаще обращайте внимание и силы на то, что можете контролировать и изменять к лучшему.
В то же время следует добавить в свою жизнь такие привычки, как:
При подготовке публикации использовалась информация Национальной службы здоровья и проекта "Ты как?".
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