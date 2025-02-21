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Як посилення морозів вплинуло на бойові дії: відповідь ОТУ "Харків"

Харківська область, П'ятниця 21 лютого 2025 20:04
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Як посилення морозів вплинуло на бойові дії: відповідь ОТУ "Харків" Фото: посилення морозів вплинуло на бойові дії на Харківщині (facebook ОТУ Харків)
Автор: Катерина Черніговець

Морозна погода на Харківщині вплинула на перебіг бойових дій. Стало неможливо довго літати дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгенія Романова в ефірі телемарафону.

"Снігу достатньо багато, вдарив мороз, це не дає можливості довго літати як нашим, так і ворожим дронам. Ворогу важко боротися з цією погодою, оскільки він просувається по тій місцевості, де він знищив будь-які можливості укритися навіть собі", - відмітив він.

Речник повідомив, що росіяни намагаються просуватися за допомогою живої сили. Погода не дозволяє робити великі скупчення, бо вони дуже помітні, а "ворог замерзає в схованках, де намагається накопичитися".

В сонячні дні, коли немає снігу і низької хмарності, за словами Романова, спостерігається поступове збільшення артобстрілів і нальотів дронів.

Про Вовчанськ і Липці

Романов відмітив, що українські військовослужбовці не дають ворогу просунутись у Вовчанську, а зимна погода і замерзла річка "додають клопоту оборонцям".

Ситуація в районі Липців, за словами речника, стабільна, але армія РФ постійно завдає ударів - намагається промацати оборону й іноді залучає свої ДРГ.

Нагадаємо, що минулої доби на Харківському напрямку відбито три атаки, які ворог здійснив у бік Вовчанська й Западного.

Сьогодні армія РФ вдарила авіабомбою по Золочівській громаді на Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, були пошкоджені житлові будинки та адмінбудівлі. Також ворог атакував дроном авто поліції у Куп'янську. Внаслідок удару постраждали троє поліцейських.

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