Как усиление морозов повлияло на боевые действия: ответ ОТГ "Харьков"

Морозная погода в Харьковской области повлияла на ход боевых действий. Стало невозможно долго летать дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгения Романова в эфире телемарафона.

"Снега достаточно много, ударил мороз, это не дает возможности долго летать как нашим, так и вражеским дронам. Врагу трудно бороться с этой погодой, поскольку он продвигается по той местности, где он уничтожил любые возможности укрыться даже себе", - отметил он.

Спикер сообщил, что россияне пытаются продвигаться с помощью живой силы. Погода не позволяет делать большие скопления, потому что они очень заметны, а "враг замерзает в местах, где пытается накопиться".

В солнечные дни, когда нет снега и низкой облачности, по словам Романова, наблюдается постепенное увеличение артобстрелов и налетов дронов.

О Волчанске и Липцах

Романов отметил, что украинские военнослужащие не дают врагу продвинуться в Волчанске, а зимняя погода и замерзшая река "добавляют хлопот защитникам".

Ситуация в районе Липцов, по словам спикера, стабильная, но армия РФ постоянно наносит удары - пытается прощупать оборону и иногда привлекает свои ДРГ.