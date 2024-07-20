Як попросити у керівництва підвищення зарплати, щоб точно отримати бажану суму

Якщо працівник розуміє, що він добре виконує свою роботу і при цьому отримує зарплату нижче ринкової, він може просити керівництва про підвищення оплати. Але таке прохання потрібно аргументувати своїми професійними досягненнями.
РБК-Україна розпитало кар'єрну консультантку Наталію Поставну про те, як правильно поговорити з керівництвом про підвищення зарплати.
Експертка радить підготуватися до розмови з керівництвом про підвищення зарплати.
"Проаналізуйте свої досягнення за останній час, пропишіть свої сильні сторони, компетенції. Проаналізуйте ситуацію на ринку праці, яку зарплату сьогодні пропонують роботодавці", - каже Поставна.
Вона радить при розмові з керівництвом обґрунтувати прохання про підвищення своїми досягненнями, компетенціями тощо.
Які фрази можна використовувати під час розмови з керівництвом:
Які фрази не варто використовувати:
Цього року середня зарплата зросте до 21 809 гривень. Вже у першому кварталі вона підвищилась на 22,5% і становила 18 903 грн.
Водночас Кабмін схвалив прогнозоване зростання середньої заробітної плати в Україні на наступні роки. У 2025 році вона становитиме - 25 732 грн, у 2026 році - 30 260 гривень.
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