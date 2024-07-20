Как попросить у руководства повышения зарплаты, чтобы точно получить желаемую сумму

Если работник понимает, что он хорошо выполняет свою работу и получает зарплату ниже рыночной, он может просить руководства о повышении оплаты. Но такую просьбу нужно аргументировать своими профессиональными достижениями.
РБК-Украина расспросила карьерную консультантку Наталью Поставную о том, как правильно поговорить с руководством о повышении зарплаты.
Эксперт советует подготовиться к разговору с руководством о повышении зарплаты.
"Проанализируйте свои достижения за последнее время, пропишите свои сильные стороны, компетенции. Проанализируйте ситуацию на рынке труда, какую зарплату сегодня предлагают работодатели", - говорит Поставная.
Она советует при разговоре с руководством обосновать просьбы о повышении своими достижениями, компетенциями и т. д.
Какие фразы можно использовать при разговоре с руководством:
Какие фразы не стоит использовать:
В этом году средняя зарплата вырастет до 21 809 гривен. Уже в первом квартале она повысилась на 22,5% и составила 18 903 грн.
В то же время, Кабмин одобрил прогнозируемый рост средней заработной платы в Украине на следующие годы. В 2025 году она составит - 25 732 грн, в 2026 году - 30 260 гривен.
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