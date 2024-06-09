Як поміняти двірники на авто своїми руками: на що звернути увагу

Здається, виробники машин і склоочисників роблять багато для того, щоб водій міг сам замінити двірники на своєму авто. Але ж ця нехитра процедура не завжди проходить гладко. Пропонуємо основні правила, яких треба дотримати при заміни щіток.
Як без сторонньої допомоги поміняти двірники на машині, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань AutoBild і Autocar та інструкції з експлуатації автомобілів.
За великим рахунком, вчитись цій нехитрій справі зовсім необов’язково – можна заїхати до найближчої майстерні і там вам встановлять нові щітки, можливо, навіть не записуючи у чергу. Але звернення до професіоналів – це витрати часу і грошей. А ще СТО не завжди є поряд, наприклад, коли у вас ламається щітка десь у дорозі і ви купуєте нові двірники на найближчій автозаправці.
Процедура заміни щіток має кілька нюансів для різних моделей авто, але перш за все водій повинен розуміти основні пункти алгоритму.
Відразу скажемо, що у склоочисників є поняття сервісного положення, а є зимового. Іноді це одне й те саме, іноді ні, але тут ми будемо говорити тільки про сервісне – те, яке виводить двірники з ніші під кромкою капота чи іншого важкодоступного місця до зони, в якій до них легко дотягнутись руками. При тому у багатьох моделей щітки залишаються у “вільному доступі” без якогось спеціального положення, просто на місці парковки внизу скла.
Як перевести склоочисники у сервісне положення, найпростіше дізнатись з заводського мануалу. Наприклад, зазвичай для цього треба натиснути на важіль вмикання склоочисників у певному напрямку відразу після вимкнення мотора. Так, в більшості моделей Volkswagen і Skoda слід натиснути важіль вниз, у Nissan – на три секунди утримати його в положенні “до себе”, у деяких Renault важіль треба опустити вниз при непрацюючому двигуні, а в Audi навпаки – при працюючому моторі двічі коротко потягнути важіль вгору.
Власнику також треба знати, як з цього сервісного режиму вийти – а це робиться по-різному у різних моделей. Наприклад, це робиться або поштовхом перемикача у якомусь напрямку, або вмиканням склоочисників у будь-який з робочих режимів, а у деяких моделей, наприклад, Volkswagen, це може крім іншого відбуватись автоматично – з набором швидкості 10 – 15 км/год.
Взагалі щітки склоочисників – така деталь, про заміну якої краще дбати завчасно, а не чекаючи, поки порвана гумка позбавить вас видимості у негоду чи зруйнований каркас подряпає скло. Купувати нові щітки щосезону, як це роблять найретельніші автовласники, може і не варто. Але можна завести таке правило: при кожній заміні оливи просіть автомеханіків проінспектувати стан склоочисників. І вже виходячи з рекомендацій професіоналів підбирати нові щітки чи дати їм послужити до наступного ТО.
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