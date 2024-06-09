Как поменять дворники на авто своими руками: на что обратить внимание

По большому счету, учиться этому нехитрому делу совсем необязательно – можно заехать в ближайшую мастерскую и там вам установят новые щетки, возможно даже не записывая в очередь. Но обращение к профессионалам – это затраты времени и денег. А еще СТО не всегда рядом, например, когда у вас ломается щетка где-то в дороге и вы покупаете новые дворники на ближайшей автозаправке.

Как заменить стеклоочистители на авто

Процедура замены щеток имеет несколько нюансов для разных моделей авто, но, прежде всего, водитель должен понимать основные пункты алгоритма.

Установите стеклоочистители в удобное положение на стекле. У некоторых моделей для этого есть специальное так называемое сервисное положение;

Разобраться с конструкцией замков, которыми дворники крепятся к наводнениям;

Снять старые щетки;

Подготовить новые. Нюанс в том, что неоригинальные дворники обычно продаются с набором из нескольких переходников-адаптеров, позволяющих установить одни и те же щетки на автомобили разных марок. Нужно выбрать из комплекта адаптеры именно к вашей модели и установить их на щетки;

установить новые щетки на поводки;

Протестировать стеклоочистители в работе и убедиться, что щетки закреплены надежно и работают как следует.

Как установить дворники в сервисное положение

Сразу скажем, что у стеклоочистителей есть понятие сервисного положения, а есть зимнего. Иногда это одно и то же, иногда нет, но здесь мы будем говорить только о сервисном – то, которое выводит дворники из ниши под кромкой капота или другого труднодоступного места до зоны, в которой легко дотянуться руками. При этом у многих моделей щетки остаются в свободном доступе без какого-либо специального положения, прямо на месте парковки внизу стекла.

Как перевести стеклоочистители в сервисное положение, проще узнать из заводского мануала. Например, обычно для этого нужно нажать на рычаг включения стеклоочистителей в определенном направлении сразу после отключения двигателя. Так, в большинстве моделей Volkswagen и Skoda следует нажать рычаг вниз, у Nissan – на три секунды удержать его в положении "к себе", у некоторых Renault рычаг надо опустить вниз при неработающем двигателе, а у Audi наоборот – при работающем моторе дважды коротко потянуть. рычаг вверх.

Владельцу также нужно знать, как из этого сервисного режима выйти – а это делается по-разному у разных моделей. Например, это делается либо толчком переключателя в каком-либо направлении, либо включением стеклоочистителей в любой из рабочих режимов, а у некоторых моделей, например Volkswagen, это может помимо прочего происходить автоматически – с набором скорости 10 – 15 км/ч.

Кратко

Вообще щетки стеклоочистителей – такая деталь, о замене которой лучше заботиться раньше времени, а не дожидаясь, пока порванная резинка лишит вас видимости в непогоду или разрушенный каркас поцарапает стекло. Покупать новые щетки каждый сезон, как это делают самые тщательные автовладельцы, может и не стоит. Но можно завести такое правило: при каждой замене масла просите автомехаников проинспектировать состояние стеклоочистителей. И уже исходя из рекомендаций профессионалов подбирать новые щетки или дать им послужить следующему ТО.