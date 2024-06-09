Як поміняти двірники на авто своїми руками: на що звернути увагу

Здається, виробники машин і склоочисників роблять багато для того, щоб водій міг сам замінити двірники на своєму авто. Але ж ця нехитра процедура не завжди проходить гладко. Пропонуємо основні правила, яких треба дотримати при заміни щіток.

За великим рахунком, вчитись цій нехитрій справі зовсім необов’язково – можна заїхати до найближчої майстерні і там вам встановлять нові щітки, можливо, навіть не записуючи у чергу. Але звернення до професіоналів – це витрати часу і грошей. А ще СТО не завжди є поряд, наприклад, коли у вас ламається щітка десь у дорозі і ви купуєте нові двірники на найближчій автозаправці.

Як замінити склоочисники на авто

Процедура заміни щіток має кілька нюансів для різних моделей авто, але перш за все водій повинен розуміти основні пункти алгоритму.

Встановити склоочисники у зручне положення на склі. У деяких моделей для цього є спеціальне так зване сервісне положення;

Розібратися з конструкцією замків, якими двірники кріпляться до поводків;

Зняти старі щітки;

Підготувати нові. Нюанс у тому, що неоригінальні двірники зазвичай продаються з набором з кількох перехідників-адаптерів, які дозволяють встановити одні й ті самі щітки на автомобілі різних марок. Потрібно вибрати з комплекту адаптери саме до вашої моделі і встановити їх на щітки;

Встановити нові щітки на поводки;

Протестувати склоочисники в роботі і переконатись, що щітки закріплені надійно і працюють як слід.



Як встановити двірники у сервісне положення

Відразу скажемо, що у склоочисників є поняття сервісного положення, а є зимового. Іноді це одне й те саме, іноді ні, але тут ми будемо говорити тільки про сервісне – те, яке виводить двірники з ніші під кромкою капота чи іншого важкодоступного місця до зони, в якій до них легко дотягнутись руками. При тому у багатьох моделей щітки залишаються у “вільному доступі” без якогось спеціального положення, просто на місці парковки внизу скла.

Як перевести склоочисники у сервісне положення, найпростіше дізнатись з заводського мануалу. Наприклад, зазвичай для цього треба натиснути на важіль вмикання склоочисників у певному напрямку відразу після вимкнення мотора. Так, в більшості моделей Volkswagen і Skoda слід натиснути важіль вниз, у Nissan – на три секунди утримати його в положенні “до себе”, у деяких Renault важіль треба опустити вниз при непрацюючому двигуні, а в Audi навпаки – при працюючому моторі двічі коротко потягнути важіль вгору.

Власнику також треба знати, як з цього сервісного режиму вийти – а це робиться по-різному у різних моделей. Наприклад, це робиться або поштовхом перемикача у якомусь напрямку, або вмиканням склоочисників у будь-який з робочих режимів, а у деяких моделей, наприклад, Volkswagen, це може крім іншого відбуватись автоматично – з набором швидкості 10 – 15 км/год.

Коротко

Взагалі щітки склоочисників – така деталь, про заміну якої краще дбати завчасно, а не чекаючи, поки порвана гумка позбавить вас видимості у негоду чи зруйнований каркас подряпає скло. Купувати нові щітки щосезону, як це роблять найретельніші автовласники, може і не варто. Але можна завести таке правило: при кожній заміні оливи просіть автомеханіків проінспектувати стан склоочисників. І вже виходячи з рекомендацій професіоналів підбирати нові щітки чи дати їм послужити до наступного ТО.