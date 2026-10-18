Як погода впливає на якість повітря в Україні: що й коли "затримує" забруднення

Як на забруднення повітря впливає погода

Українцям розповіли, що на накопичення та розповсюдження забруднювачів впливають різні синоптичні процеси:

стан атмосфери;

рух повітряних мас;

атмосферний тиск.

Саме вони є головним чинником, який визначає:

чи розсіються викиди міських підприємств і транспорту;

чи будуть вони накопичуватись у повітрі до небезпечних концентрацій.

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Які чинники сприяють накопиченню забруднювачів

Серед чинників, які сприяють накопиченню забруднювачів у повітрі, згадуються такі:

антициклони - низхідні потоки повітря в центрі антициклону притискають забруднення до землі;

- низхідні потоки повітря в центрі антициклону притискають забруднення до землі; штиль - відсутність вітру унеможливлює горизонтальне перенесення шкідливих речовин;

- відсутність вітру унеможливлює горизонтальне перенесення шкідливих речовин; температурна інверсія - явище, коли тепле повітря розташовується над холодним приземним шаром.

"Цей теплий шар діє як "кришка", яка блокує вертикальне перемішування повітря та замикає смог біля поверхні землі", - пояснили спеціалісти.

Звичайні умови розсіювання й температурна інверсія (інфографіка: meteo.gov.ua)

Ще один чинник - застійні тумани - коли краплі води в тумані розчиняють токсичні гази (наприклад, діоксид сірки).

"Це призводить до утворення небезпечних кислотних аерозолів та утримує пил у приземному шарі", - додали в обласному центрі з гідрометеорології.

Які чинники сприяють очищенню повітря

За даними експертів, інші чинники - навпаки - сприяють очищенню повітря, тобто розповсюдженню забруднювачів.

Йдеться, зокрема, про циклони та атмосферні фронти, які створюють сильні висхідні потоки повітря - вони піднімають забруднювачі у верхні шари атмосфери.

"Це руйнує приземні зони високої концентрації токсинів", - пояснили українцям.

Інша "підгрупа" чинників - швидкість і напрямок вітру.

В облцентрі з гідрометеорології уточнили, що вітер зі швидкістю понад 4-5 м/с - вже переносить викиди за межі міста.

Тим часом напрямок вітру - визначає, які саме райони (підвітряні) опиняться "під ударом шлейфу промислових зон".

Синоптичні процеси можуть впливати на якість повітря по-різному (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, на якість повітря впливають різні атмосферні опади.

Так, інтенсивний дощ або сніг:

буквально вимивають тверді частинки (PM2.5, PM10);

абсорбують гази з повітря.

"Це - процес природного вологого очищення атмосфери", - повідомили фахівці.