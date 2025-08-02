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Як подружитися з дитиною партнера: поради, які працюють у реальному житті

Субота 02 серпня 2025 20:29
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Як подружитися з дитиною партнера: поради, які працюють у реальному житті Як знайти спільну мову з дітьми нового партнера (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Віталій Курсік

Стосунки з людиною, яка вже має дітей, ніколи не бувають простими. Це не просто "ви та він" чи "ви та вона". Це цілий світ із попередніх стосунків, досвідом, страхами, незакритими болями, а іноді - із недовірою до нової людини у житті тата або мами. ⠀

Як знайти спільну мову з дітьми вашого партнера, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік

За словами експерта, налагодити зв’язок із дитиною партнера - завдання делікатне. Це не про "завоювати довіру", а про вміння бути поруч - спокійно, без тиску і з розумінням, що на вас можуть дивитися з насторогою не через злість, а через страх.

Чому дитині складно прийняти нову людину

Дитина бачить не лише вас, вона бачить нову динаміку у своїй родині. А це часто супроводжується відчуттям втрати:

  • втрати "особистого простору" з батьком чи матір'ю
  • страху, що її почнуть менше любити
  • болем через розлучення, яке ще не прожите до кінця

Тому головне правило не ламати двері, а стукати та чекати.

Як діяти доросло і з повагою

Не грайте роль "нового тата" або "нової мами"

Ви - не заміна відсутнього батька чи матері. Ви - людина, яка поруч. Дитина має право вирішити, як вас сприймати.

"Станьте другом, союзником, дорослим, на якого дитина може спертися, якому вона буде довіряти", - каже експерт.

Дозвольте не приймати вас одразу

Просто пам'ятайте, що справа не в вас, а у дитині та її досвіді. Вона захищається. І це нормально.

Говоріть з партнером про правила і кордони

Якщо один дорослий щось дозволяє, а другий сварить - дитина втрачає відчуття безпеки.

"Домовлятися про правила потрібно. І за зачиненими дверима. Поясніть партнеру (або партнерці), що це необхідно задля вашого контакту з дитиною", - радить Віталій Курсік.

Не втягуйтесь у конкуренцію

Ви не суперник колишньому партнеру. І не суперник самій дитині. Ви прийшли не витісняти, а будувати нові стосунки.

"Показуйте дитині, що ви не ворог, і не будете змагатися за увагу", - додає фахівець.

Час і щирість - найкраща стратегія

Буває, що спочатку все йде погано. Є відчуття стіни, образи, мовчання. Але психологи наполягають, що діти відчувають фальш, вони не потребують ідеальних людей, їм потрібна передбачуваність, стабільність і тепло.

Навіть якщо зараз нічого не вдається - не здавайтеся. Щирість, спокій і час творять дива.

"Якщо ви стали частиною життя дитини партнера - не поспішайте. Спершу спостерігайте, не втручайтесь у виховання. Будьте поруч, але не всередині. Це допоможе вибудувати довіру, яка потім стане опорою для справжніх стосунків", - радить Віталій Курсік.

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