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Как подружиться с ребенком партнера: советы, которые работают в реальной жизни

Суббота 02 августа 2025 20:29
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Как подружиться с ребенком партнера: советы, которые работают в реальной жизни Как найти общий язык с детьми нового партнера (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Отношения с человеком, который уже имеет детей, никогда не бывают простыми. Это не просто "вы и он" или "вы и она". Это целый мир с предыдущих отношений, опытом, страхами, незакрытыми болями, а иногда - с недоверием к новому человеку в жизни папы или мамы. ⠀

Как найти общий язык с детьми вашего партнера, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик

По словам эксперта, наладить связь с ребенком партнера - задача деликатная. Это не про "завоевать доверие", а про умение быть рядом - спокойно, без давления и с пониманием, что на вас могут смотреть с настороженностью не из-за злости, а из-за страха.

Почему ребенку сложно принять нового человека

Ребенок видит не только вас, он видит новую динамику в своей семье. А это часто сопровождается ощущением потери:

  • потери "личного пространства" с отцом или матерью
  • страха, что его начнут меньше любить
  • болью из-за развода, который еще не прожит до конца

Поэтому главное правило не ломать дверь, а стучать и ждать.

Как действовать взросло и с уважением

Не играйте роль "нового папы" или "новой мамы"

Вы - не замена отсутствующего отца или матери. Вы - человек, который рядом. Ребенок вправе решить, как вас воспринимать.

"Станьте другом, союзником, взрослым, на которого ребенок может опереться, которому он будет доверять", - говорит эксперт.

Позвольте не принимать вас сразу

Просто помните, что дело не в вас, а в ребенке и его опыте. Он защищается. И это нормально.

Говорите с партнером о правилах и границах

Если один взрослый что-то разрешает, а второй ругает - ребенок теряет чувство безопасности.

"Договариваться о правилах нужно. И за закрытыми дверями. Объясните партнеру (или партнерше), что это необходимо для вашего контакта с ребенком", - советует Виталий Курсик.

Не втягивайтесь в конкуренцию

Вы не соперник бывшему партнеру. И не соперник самому ребенку. Вы пришли не вытеснять, а строить новые отношения.

"Показывайте ребенку, что вы не враг, и не будете соревноваться за внимание", - добавляет специалист.

Время и искренность - лучшая стратегия

Бывает, что поначалу все идет плохо. Есть ощущение стены, обиды, молчания. Но психологи настаивают, что дети чувствуют фальшь, они не нуждаются в идеальных людях, им нужна предсказуемость, стабильность и тепло.

Даже если сейчас ничего не получается - не сдавайтесь. Искренность, спокойствие и время творят чудеса.

"Если вы стали частью жизни ребенка партнера - не спешите. Сначала наблюдайте, не вмешивайтесь в воспитание. Будьте рядом, но не внутри. Это поможет выстроить доверие, которое потом станет опорой для настоящих отношений", - советует Виталий Курсик.

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Отношения детская психология
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