Як подолати клаустрофобію та панічну атаку: список порад на випадок застрягання в ліфті

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Клаустрофобія та панічна атака: що про них відомо

Як зрозуміти, що це панічна атака

Що робити якщо почалась панічна атака

Клаустрофобія та панічна атака: що про них відомо

Для початку варто розібратись з тим, що ж таке клаустрофобія та панічна атака і яка між ними відмінність.

Клаустрофобія - це психологічний страх чи тривога, що пов'язана зі станом замкнутого простору. Зокрема боязнь тісних і замкнутих просторів, таких як маленька кімнатка, ліфт або ж різні види транспорту.

Тоді як панічна атака - це стан, що супроводжується сильним почуттям страху і тривоги. Напади часто відбуваються, коли людей щось непокоїть або вони пережили складний чи стресовий досвід.

Панічна атака може наздогнати будь-кого, будь-де й у будь-який момент. Це може статися, коли ми пʼємо в затишному кафе каву з друзями або гуляємо вздовж річки, у транспорті чи вдома. І Звісно ж у разі, коли людина має клаустрофобію, і на тривалий час опиниться в зачиненому ліфті то ймовірність розвитку панічної атаки значно зростає.

Як зрозуміти, що це панічна атака

Панічні атаки можуть мати різні прояви. Як правило, напад паніки діагностують, якщо людина одночасно відчуває чотири та більше таких симптомів:

прискорене серцебиття,

стискання чи біль у грудях,

слабкість і запаморочення,

неможливість глибоко вдихнути, інші труднощі з диханням,

надмірне потовиділення,

сухість у роті,

нудота,

спазми у шлунку,

тремтіння,

надмірна чутливість до яскравого світла,

сльози, незмога перестати плакати,

оніміння, неможливість рухатися,

відчуття втрати контролю над власним тілом,

раптовий страх от-от померти.

Зазвичай такий стан триває від 5 до 20 хвилин, хоч може тривати і довше.

Фахівці Національної служби охорони здоровʼя Британії зазначають, що більшість із цих симптомів можуть бути ознаками інших проблем зі здоров'ям і необовʼязково означають панічну атаку.

Щоб зрозуміти, чи це дійсно вона, Американська асоціація психологів додає такі важливі характеристики панічної атаки:

виникає раптово, без жодного попередження й можливості її зупинити,

рівень страху неспівмірний із ситуацією, у якій ви зараз перебуваєте, і часто не пов'язаний із нею,

досягає піка за кілька хвилин і минає, однак повторні панічні атаки можуть тривати годинами.

Сучасна наука не має єдиного пояснення, чому виникають панічні атаки. Це може бути як генетична схильність, так і надмірний рівень стресу та тривоги в життєвій ситуації або симптом іншого психічного розладу.

Що робити якщо почалась панічна атака

Під час панічної атаки людина може відчувати, що втрачає контроль. Ось що ви можете зробити, щоб повернути його та допомогти "заземлитися".

Прийміть ситуацію

Іноді здається, що легше просто уникати ситуації чи місця, які змушують нас панікувати. Це природно. Однак уникнення може посилити тривогу. Мета полягає не в уникненні ситуацій, а в тому, щоб людина навчилася справлятися з тим, як вона себе в них почуває.

Згадайте алфавіт

Попросіть людину назвати щось на кожну літеру алфавіту. Це можуть бути тварини, імена, місця, їжа тощо. Така вправа залучить іншу частину мозку та відверне увагу від страху та тривоги.

Зосередьтеся на диханні

Черевне дихання дуже заспокоює й допомагає кисню проникати в легені. Ось проста техніка, яка складається з трьох кроків:

Крок 1. Покладіть руку на живіт.

Крок 2.Зробіть п’ять глибоких вдихів (п’ять секунд на вдих і п’ять секунд на видих; вдих через ніс і видих через рот).

Крок 3. Поясніть, що коли людина вдихає, то м’яко надуває свій живіт, як повітряну кульку, а коли видихає, повітря ніби повільно виходить із кульки.

Знайдіть безпечні місця

Якщо людина відчуває паніку, скеруйте її до пошуку місця, де вона зможе спокійно дихати та думати. Це може бути уявне місце, де вона відчуває спокій, наприклад, улюблений куточок парку чи біля моря.

Допоможіть людині скористатися органами чуття

Наші органи чуття є потужними інструментами, які допомагають впоратися з панікою, тривогою та стресом. Попросіть людину сісти зручно, повільно вдихнути та видихнути. Після цього попросіть її назвати декілька речей, які не викликають тривоги: чотири речі, які вона може бачити, три речі, які можна почути, дві речі, які можна понюхати, та одну річ, яку можна спробувати на смак.