Как преодолеть клаустрофобию и паническую атаку: список советов на случай застревания в лифте

Этой весной украинцы снова встретились с тьмой. Отключения света иногда вводятся вне графиков и могут застать нас не только дома или на улице, но даже в лифте.
Подробнее о том, что делать, если во время длительного пребывания в лифте у вас начался приступ паники, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Клаустрофобия и паническая атака: что о них известно
Как понять, что это паническая атака
Что делать, если началась паническая атака
Для начала следует разобраться с тем, что такое клаустрофобия и паническая атака и какая между ними разница.
Клаустрофобия - это психологический страх или тревога, связанная с состоянием замкнутого пространства. В частности боязнь тесных и замкнутых пространств, таких как маленькая комнатка, лифт или различные виды транспорта.
В то время как паническая атака - это состояние, сопровождающееся сильным чувством страха и тревоги. Приступы часто происходят, когда людей что-то беспокоит или пережили сложный или стрессовый опыт.
Паническая атака может догнать кого угодно, где бы то ни было и в любой момент. Это может произойти, когда мы пьем в уютном кафе кофе с друзьями или гуляем вдоль реки, в транспорте или дома. И, конечно, в случае, когда человек имеет клаустрофобию, и на длительное время окажется в закрытом лифте, то вероятность развития панической атаки значительно возрастает.
Панические атаки могут иметь разные проявления. Как правило, приступ паники диагностируют, если человек одновременно испытывает четыре и более следующих симптомов:
Обычно такое состояние длится от 5 до 20 минут, хотя может занять и дольше.
Специалисты Национальной службы здравоохранения Британии отмечают, что большинство этих симптомов могут быть признаками других проблем со здоровьем и необязательно означают паническую атаку.
Чтобы понять, действительно ли она, Американская ассоциация психологов добавляет следующие важные характеристики панической атаки:
У современной науки нет единого объяснения, почему возникают панические атаки. Это может быть как генетическая предрасположенность, так и чрезмерный уровень стресса и тревоги в жизненной ситуации или симптом другого психического расстройства.
Во время панической атаки человек может ощущать, что теряет контроль. Вот что вы можете сделать, чтобы вернуть его и помочь "заземлиться".
Примите ситуацию
Иногда кажется, что легче просто избегать ситуации или места, заставляющих нас паниковать. Это естественно. Однако избегание может усугубить тревогу. Цель состоит не во избежание ситуаций, а в том, чтобы человек научился справляться с тем, как он себя в них чувствует.
Вспомните алфавит
Попросите человека назвать что-нибудь на каждую букву алфавита. Это могут быть животные, имена, места, еда и т.д. Такое упражнение привлечет другую часть мозга и отвлечет внимание от страха и тревоги.
Сосредоточьтесь на дыхании
Брюшное дыхание очень успокаивает и помогает кислороду проникать в легкие. Вот простая техника, состоящая из трех шагов:
Найдите безопасные места
Если человек чувствует панику, направьте его на поиск места, где он сможет спокойно дышать и думать. Это может быть воображаемое место, где она чувствует покой, например, любимый уголок парка или у моря.
Помогите человеку воспользоваться органами чувств
Наши органы чувств являются мощными инструментами, которые помогают справиться с паникой, тревогой и стрессом. Попросите человека сесть удобно, медленно вдохнуть и выдохнуть. После этого попросите его назвать несколько вещей, которые не вызывают тревоги: четыре вещи, которые она может видеть, три вещи, которые можно услышать, две вещи, которые можно понюхать, и одну вещь, которую можно попробовать по вкусу.
Напомним, ранее мы сообщали, какую психологическую помощь украинцы могут получить бесплатно.
При подготовке публикации использовались материалы: Министерство здравоохранения Украины, Национальная служба здоровья Украины, Общественная организация "Украинский психологический ХАБ", Киевский центр КПТ, UNICEF.
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