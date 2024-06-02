ua en ru
Вс, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как позаботиться о собственной безопасности при отключении света: советы МВД

Украина, Воскресенье 02 июня 2024 19:46
UA EN RU
Как позаботиться о собственной безопасности при отключении света: советы МВД Фото: что делать при отключениях света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз пытаются оставить украинцев без электричества, нанося удары по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Защитники украинского неба, энергетики и экстренные службы делают все, чтобы сломать планы врага, однако из-за значительной нехватки электроэнергии в стране все равно время от времени вводят графики отключения света.

Как позаботиться о собственной безопасности при отключении света:

  • Ознакомьтесь с графиками отключения света.
  • Выключите из розеток электроприборы, чтобы предотвратить их неисправность.
  • Подготовьте запасы воды и продуктов длительного хранения.
  • Не открывайте холодильник или морозильник без необходимости.
  • Заранее зарядите гаджеты.
  • Подготовьте автономные источники освещения.
  • Не пользуйтесь лифтами в момент планового отключения электроэнергии.
  • Используйте генератор вне помещения.

Отключение света в Украине

Этой весной российские оккупанты снова начали атаковать энергетические объекты Украины.

В частности, 1 июня, россияне обстреляли две ТЭС и две ГЭС. Под удар попала крупнейшая в Украине гидроэлектростанция - ДнепроГЭС в Запорожье.

РБК-Украина уже сообщало, ожидать ли украинцам отключений завтра, 3 июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Энергетики
NEWS
Нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации: объяснение юриста
Нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации: объяснение юриста
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет