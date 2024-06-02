Как позаботиться о собственной безопасности при отключении света: советы МВД

Российские оккупанты в очередной раз пытаются оставить украинцев без электричества, нанося удары по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Защитники украинского неба, энергетики и экстренные службы делают все, чтобы сломать планы врага, однако из-за значительной нехватки электроэнергии в стране все равно время от времени вводят графики отключения света.

Как позаботиться о собственной безопасности при отключении света: