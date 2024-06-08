Як подбати про безпеку оселі перед поїздкою: поради від поліції

Перед поїздкою важливо подбати про безпеку своєї домівки, щоб вберегти її від злочинних посягань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку патрульної поліції Київської області.
В першу чергу, якщо говорити про захист оселі, ніколи не варто зберігати свої ключі від квартири в "умовленому місці". Йдеться про килимки, різні коробки або ж інші місця.
Водночас найкращим захистом від непроханих гостей будуть надійні вхідні двері та замки. Зокрема мешканцям перших та останніх поверхів варто подумати про встановлення решіток на вікнах.
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