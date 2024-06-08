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Як подбати про безпеку оселі перед поїздкою: поради від поліції

Фото: в поліції дали поради про те, як подбати про безпеку оселі перед поїздкою (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Перед поїздкою важливо подбати про безпеку своєї домівки, щоб вберегти її від злочинних посягань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку патрульної поліції Київської області.

В першу чергу, якщо говорити про захист оселі, ніколи не варто зберігати свої ключі від квартири в "умовленому місці". Йдеться про килимки, різні коробки або ж інші місця.

Водночас найкращим захистом від непроханих гостей будуть надійні вхідні двері та замки. Зокрема мешканцям перших та останніх поверхів варто подумати про встановлення решіток на вікнах. 

Серед інших порад: 

  • не зберігайте у квартирі в одному місці значні суми грошей чи ювелірні вироби. Обмежте коло осіб, яким відомо про ваші цінності; 
  • попросіть сусідів наглядати за вашою оселею, якщо вам необхідно залишити її на декілька днів чи тижнів. Також їм варто регулярно виймати кореспонденцію з вашої поштової скриньки;
  • залишаючи оселю, закривайте вікна, балкони та вмикайте радіо; 
  • зверніться до охоронних структур, щоб встановити системи сигналізації; 
  • не оприлюднюйте фото вашої оселі та зберігайте у таємницю інформацію щодо ваших цінностей.  

 

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Поліція Києва