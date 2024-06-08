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Как позаботиться о безопасности дома перед поездкой: советы от полиции

Фото: в полиции дали советы о том, как позаботиться о безопасности дома перед поездкой (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Перед поездкой важно позаботиться о безопасности своего дома, чтобы уберечь его от преступных посягательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу патрульной полиции Киевской области.

В первую очередь, если говорить о защите дома, никогда не стоит хранить свои ключи от квартиры в "условленном месте". Речь идет о ковриках, различных коробках или других местах.

В то же время лучшей защитой от незваных гостей будут надежные входные двери и замки. В частности жителям первых и последних этажей стоит подумать об установке решеток на окнах. 

Среди других советов: 

  • не храните в квартире в одном месте значительные суммы денег или ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которым известно о ваших ценностях; 
  • попросите соседей присматривать за вашим домом, если вам необходимо оставить его на несколько дней или недель. Также им стоит регулярно вынимать корреспонденцию из вашего почтового ящика;
  • покидая дом, закрывайте окна, балконы и включайте радио; 
  • обратитесь к охранным структурам, чтобы установить системы сигнализации; 
  • не обнародуйте фото вашего дома и сохраняйте в тайну информацию о ваших ценностях.  

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Полиция Киева