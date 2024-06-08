Как позаботиться о безопасности дома перед поездкой: советы от полиции

В первую очередь, если говорить о защите дома, никогда не стоит хранить свои ключи от квартиры в "условленном месте". Речь идет о ковриках, различных коробках или других местах.

В то же время лучшей защитой от незваных гостей будут надежные входные двери и замки. В частности жителям первых и последних этажей стоит подумать об установке решеток на окнах.

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