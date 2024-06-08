ua en ru
Сб, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як подбати про безпеку оселі перед поїздкою: поради від поліції

Субота 08 червня 2024 20:56
UA EN RU
Як подбати про безпеку оселі перед поїздкою: поради від поліції Фото: в поліції дали поради про те, як подбати про безпеку оселі перед поїздкою (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Перед поїздкою важливо подбати про безпеку своєї домівки, щоб вберегти її від злочинних посягань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку патрульної поліції Київської області.

В першу чергу, якщо говорити про захист оселі, ніколи не варто зберігати свої ключі від квартири в "умовленому місці". Йдеться про килимки, різні коробки або ж інші місця.

Водночас найкращим захистом від непроханих гостей будуть надійні вхідні двері та замки. Зокрема мешканцям перших та останніх поверхів варто подумати про встановлення решіток на вікнах.

Серед інших порад:

  • не зберігайте у квартирі в одному місці значні суми грошей чи ювелірні вироби. Обмежте коло осіб, яким відомо про ваші цінності;
  • попросіть сусідів наглядати за вашою оселею, якщо вам необхідно залишити її на декілька днів чи тижнів. Також їм варто регулярно виймати кореспонденцію з вашої поштової скриньки;
  • залишаючи оселю, закривайте вікна, балкони та вмикайте радіо;
  • зверніться до охоронних структур, щоб встановити системи сигналізації;
  • не оприлюднюйте фото вашої оселі та зберігайте у таємницю інформацію щодо ваших цінностей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поліція Києва
NEWS
"Намагаємося просуватися вперед". У ЗСУ розповіли про бої за Вовчанськ
"Намагаємося просуватися вперед". У ЗСУ розповіли про бої за Вовчанськ
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут