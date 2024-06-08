Як подбати про безпеку оселі перед поїздкою: поради від поліції
Фото: в поліції дали поради про те, як подбати про безпеку оселі перед поїздкою (flickr.com)
Перед поїздкою важливо подбати про безпеку своєї домівки, щоб вберегти її від злочинних посягань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку патрульної поліції Київської області.
В першу чергу, якщо говорити про захист оселі, ніколи не варто зберігати свої ключі від квартири в "умовленому місці". Йдеться про килимки, різні коробки або ж інші місця.
Водночас найкращим захистом від непроханих гостей будуть надійні вхідні двері та замки. Зокрема мешканцям перших та останніх поверхів варто подумати про встановлення решіток на вікнах.
Серед інших порад:
- не зберігайте у квартирі в одному місці значні суми грошей чи ювелірні вироби. Обмежте коло осіб, яким відомо про ваші цінності;
- попросіть сусідів наглядати за вашою оселею, якщо вам необхідно залишити її на декілька днів чи тижнів. Також їм варто регулярно виймати кореспонденцію з вашої поштової скриньки;
- залишаючи оселю, закривайте вікна, балкони та вмикайте радіо;
- зверніться до охоронних структур, щоб встановити системи сигналізації;
- не оприлюднюйте фото вашої оселі та зберігайте у таємницю інформацію щодо ваших цінностей.
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