Як подбати про безпеку оселі перед поїздкою: поради від поліції

Перед поїздкою важливо подбати про безпеку своєї домівки, щоб вберегти її від злочинних посягань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку патрульної поліції Київської області.

В першу чергу, якщо говорити про захист оселі, ніколи не варто зберігати свої ключі від квартири в "умовленому місці". Йдеться про килимки, різні коробки або ж інші місця.

Водночас найкращим захистом від непроханих гостей будуть надійні вхідні двері та замки. Зокрема мешканцям перших та останніх поверхів варто подумати про встановлення решіток на вікнах.

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