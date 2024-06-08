Как позаботиться о безопасности дома перед поездкой: советы от полиции
Фото: в полиции дали советы о том, как позаботиться о безопасности дома перед поездкой (flickr.com)
Перед поездкой важно позаботиться о безопасности своего дома, чтобы уберечь его от преступных посягательств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу патрульной полиции Киевской области.
В первую очередь, если говорить о защите дома, никогда не стоит хранить свои ключи от квартиры в "условленном месте". Речь идет о ковриках, различных коробках или других местах.
В то же время лучшей защитой от незваных гостей будут надежные входные двери и замки. В частности жителям первых и последних этажей стоит подумать об установке решеток на окнах.
Среди других советов:
- не храните в квартире в одном месте значительные суммы денег или ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которым известно о ваших ценностях;
- попросите соседей присматривать за вашим домом, если вам необходимо оставить его на несколько дней или недель. Также им стоит регулярно вынимать корреспонденцию из вашего почтового ящика;
- покидая дом, закрывайте окна, балконы и включайте радио;
- обратитесь к охранным структурам, чтобы установить системы сигнализации;
- не обнародуйте фото вашего дома и сохраняйте в тайну информацию о ваших ценностях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.