ua en ru
Сб, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как позаботиться о безопасности дома перед поездкой: советы от полиции

Суббота 08 июня 2024 20:56
UA EN RU
Как позаботиться о безопасности дома перед поездкой: советы от полиции Фото: в полиции дали советы о том, как позаботиться о безопасности дома перед поездкой (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Перед поездкой важно позаботиться о безопасности своего дома, чтобы уберечь его от преступных посягательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу патрульной полиции Киевской области.

В первую очередь, если говорить о защите дома, никогда не стоит хранить свои ключи от квартиры в "условленном месте". Речь идет о ковриках, различных коробках или других местах.

В то же время лучшей защитой от незваных гостей будут надежные входные двери и замки. В частности жителям первых и последних этажей стоит подумать об установке решеток на окнах.

Среди других советов:

  • не храните в квартире в одном месте значительные суммы денег или ювелирные изделия. Ограничьте круг лиц, которым известно о ваших ценностях;
  • попросите соседей присматривать за вашим домом, если вам необходимо оставить его на несколько дней или недель. Также им стоит регулярно вынимать корреспонденцию из вашего почтового ящика;
  • покидая дом, закрывайте окна, балконы и включайте радио;
  • обратитесь к охранным структурам, чтобы установить системы сигнализации;
  • не обнародуйте фото вашего дома и сохраняйте в тайну информацию о ваших ценностях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полиция Киева
NEWS
"Стараемся продвигаться вперед". В ВСУ рассказали о боях за Волчанск
"Стараемся продвигаться вперед". В ВСУ рассказали о боях за Волчанск
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут