Як подати заяву про включення до Реєстру волонтерів: інструкція

В Україні подати заяву про включення до Реєстру волонтерів можна через Електронний кабінет Державної податкової служби. Це стосується, зокрема, міжнародних волонтерів, які перебувають за кордоном і є громадянами України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.
Зазначається, що заява у паперовій формі може бути подана особисто, поштою або через уповноважену особу.
Щоб подати заяву, необхідно:
Після заповнення заяви потрібно здійснити перевірку, зберегти, підписати та відправити її.
З інформацією про подання заяви та відповідними нормативно-правовими актами можна ознайомитися на вебпорталі ДПС у спеціальному розділі "Для волонтерів".
Нагадаємо, в Україні ухвалено зміни до законів про освіту та волонтерську діяльність, які інтегрують волонтерство в освітній процес. Волонтерська діяльність стане частиною шкільної та університетської освіти.
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