Как подать заявление о включении в Реестр волонтеров: инструкция

В Украине подать заявление о включении в Реестр волонтеров можно через Электронный кабинет Государственной налоговой службы. Это касается, в частности, международных волонтеров, которые находятся за рубежом и являются гражданами Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.
Отмечается, что заявление в бумажной форме может быть подано лично, по почте или через уполномоченное лицо.
Чтобы подать заявление, необходимо:
После заполнения заявления нужно осуществить проверку, сохранить, подписать и отправить его.
С информацией о подаче заявления и соответствующими нормативно-правовыми актами можно ознакомиться на вебпортале ГНС в специальном разделе "Для волонтеров".
Напомним, в Украине приняты изменения в законы об образовании и волонтерской деятельности, которые интегрируют волонтерство в образовательный процесс. Волонтерская деятельность станет частью школьного и университетского образования.
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