Як подати заяву на реєстрацію шлюбу у "Дії": інструкція від Мін'юсту
Українці можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу за допомогою порталу Дія. Для цього потрібно виконати кілька кроків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України у Facebook.
Для того, щоб подати заяву, необхідно:
- авторизуватись на порталі "Дія";
- натиснути "Послуги", потім "Сім'я", потім "Заява про шлюб";
- заповнити заяву та вибрати деталі церемонії;
- сплатити адміністративний збір зручним методом та підписати електронним підписом;
- після цього ваш партнер або партнерка отримає посилання на заяву електронною поштою, яку необхідно буде підписати електронним підписом.
Обробка заяви відбувається протягом одного робочого дня. Після цього ви отримаєте результат розгляду. Скоро послуга буде доступна в режимі онлайн.
Загалом понад 25 тисяч пар подали заяву на реєстрацію шлюбу у "Дії". Серед пар 53% заяв подають жінки. Практично порівну закохані обирають повний обряд церемонії чи розпис без урочистостей.
Нагадаємо, раніше в уряді пояснювали, що робити у разі,якщо документи про освіту не відображаються у додатку "Дія".
Також РБК-Україна у матеріалі розповідала про те, які послуги у додатку "Дія" доступні для водіїв автомобілів.
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