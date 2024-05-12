Як подати заяву на реєстрацію шлюбу у "Дії": інструкція від Мін'юсту

Фото: у "Дії" можна подати заяву на реєстрацію шлюбу (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу за допомогою порталу Дія. Для цього потрібно виконати кілька кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України у Facebook.