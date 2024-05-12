Как подать заявление на регистрацию брака в "Дії": инструкция от Минюста

Фото: в "Дії" можно подать заявление на регистрацию брака (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы могут подать заявление на регистрацию брака при помощи портала "Дія". Для этого необходимо выполнить несколько шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины в Facebook.