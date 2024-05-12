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Как подать заявление на регистрацию брака в "Дії": инструкция от Минюста

Воскресенье 12 мая 2024 12:52
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Как подать заявление на регистрацию брака в "Дії": инструкция от Минюста Фото: в "Дії" можно подать заявление на регистрацию брака (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцы могут подать заявление на регистрацию брака при помощи портала "Дія". Для этого необходимо выполнить несколько шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины в Facebook.

Для того, чтобы подать заявление, необходимо:

  • авторизоваться на портале "Дія";
  • нажать "Услуги", затем "Семья", затем "Заявление о браке";
  • заполнить заявление и выбрать детали церемонии;
  • оплатить административный сбор удобным методом и подписать электронной подписью;
  • после этого ваш партнер или партнерша получит ссылку на заявление по электронной почте, которую необходимо будет подписать электронной подписью.

Обработка заявления происходит на протяжении одного рабочего дня. После этого вы получите результат рассмотрения. Скоро услуга будет доступна полностью в режиме онлайн.

Всего более 25 тысяч пар подали заявление на регистрацию брака в "Дії". Среди пар 53% заявлений подают женщины. Практически поровну влюбленные выбирают полный обряд церемонии или роспись без торжеств.

Напомним, ранее в правительстве объясняли, что делать в случае, если документы об образовании не отображаются в приложении "Дія".

Также РБК-Украина в материале рассказывало о том, какие услуги в приложении "Дія" доступны для водителей автомобилей.

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