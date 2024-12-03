Як подати заяву на призначення пенсії по інвалідності: покрокова інструкція

Нагадаємо, пенсії по інвалідності призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, в залежності від віку, в якому була встановлена інвалідність. Розмір пенсії обчислюється від розміру пенсії за віком і залежить від групи інвалідності. До страхового стажу враховують період з дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю становлять: І група – 2 760 грн; ІІ та ІІІ групи (непрацюючі) – 2 520 грн; ІІ та ІІІ групи (працюючі) – 2 093 грн.

Також РБК-Україна писало, що на початок 2024 року кількість працюючих пенсіонерів в Україні сягнула 2,75 мільйона осіб. Це означає, що кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.