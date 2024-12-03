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Як подати заяву на призначення пенсії по інвалідності: покрокова інструкція

Фото: Виплата пенсії в Україні ("Укрпошта")
Автор: Тетяна Веремєєва

Пенсія по інвалідності призначається у разі втрати працездатності (повної або часткової) за умови наявності відповідного страхового стажу. Рішення щодо групи, причини, часу настання та строку інвалідності ухвалюється медико-соціальною експертною комісією.

РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України розповідає, як і куди потрібно подавати документи, щоб отримувати пенсію по інвалідності.

Заяву на призначення пенсії можна подати онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Алгоритм подання заяви:

  • авторизуйтеся на порталі е-послуг ПФУ через електронний підпис (КЕП)
  • заповніть заяву про призначення пенсії по інвалідності
  • завантажте скан-копії необхідних документів (формати: PDF, PNG, JPG, розмір файлу — до 1 Мб)

Перелік документів визначено постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1.

Важливі строки подання:

  • щоб пенсія була призначена з дня встановлення інвалідності, подати заяву слід не пізніше трьох місяців після цього дня
  • якщо заява подається пізніше, пенсія призначається з дня звернення

Нагадаємо, пенсії по інвалідності призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, в залежності від віку, в якому була встановлена інвалідність. Розмір пенсії обчислюється від розміру пенсії за віком і залежить від групи інвалідності. До страхового стажу враховують період з дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю становлять: І група – 2 760 грн; ІІ та ІІІ групи (непрацюючі) – 2 520 грн; ІІ та ІІІ групи (працюючі) – 2 093 грн.

Також РБК-Україна писало, що на початок 2024 року кількість працюючих пенсіонерів в Україні сягнула 2,75 мільйона осіб. Це означає, що кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати.

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