Как подать заявление на назначение пенсии по инвалидности: пошаговая инструкция

Напомним, пенсии по инвалидности назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность. Размер пенсии исчисляется от размера пенсии по возрасту и зависит от группы инвалидности. В страховой стаж включается период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет. Минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью составляют: I группа – 2 760 грн; II и III группы (неработающие) – 2 520 грн; II и III группы (работающие) – 2 093 грн.

Также РБК-Украина писало, что к началу 2024 года количество работающих пенсионеров в Украине достигло 2,75 миллиона человек. Это означает, что каждый четвёртый пенсионер продолжает работать.

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