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Как подать заявление на назначение пенсии по инвалидности: пошаговая инструкция

Фото: Выплата пенсии в Украине ("Укрпочта")
Автор: Татьяна Веремеева

Пенсия по инвалидности назначается в случае потери трудоспособности (полной или частичной) при наличии соответствующего страхового стажа. Решение о группе, причине, времени наступления и сроке инвалидности принимается медико-социальной экспертной комиссией.

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины рассказывает, как и куда нужно подавать документы, чтобы получать пенсию по инвалидности.

Заявление на назначение пенсии можно подать онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Алгоритм подачи заявления:

  • авторизуйтесь на портале е-услуг ПФУ через электронную подпись (КЭП)
  • заполните заявление о назначении пенсии по инвалидности
  • загрузите скан-копии необходимых документов (форматы: PDF, PNG, JPG, размер файла – до 1 Мб)

Перечень документов определен постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 №22-1 .

Важные сроки представления:

  • чтобы пенсия была назначена со дня установления инвалидности, подать заявление следует не позднее трех месяцев после этого дня
  • если заявление подается позже, пенсия назначается со дня обращения

Напомним, пенсии по инвалидности назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность. Размер пенсии исчисляется от размера пенсии по возрасту и зависит от группы инвалидности. В страховой стаж включается период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет. Минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью составляют: I группа – 2 760 грн; II и III группы (неработающие) – 2 520 грн; II и III группы (работающие) – 2 093 грн.

Также РБК-Украина писало, что к началу 2024 года количество работающих пенсионеров в Украине достигло 2,75 миллиона человек. Это означает, что каждый четвёртый пенсионер продолжает работать.

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