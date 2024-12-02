За добу 2,5 млн українців оформили єПідтримку: як подати заявку на тисячу гривень

Українська державна програма Зимова єПідтримка, яка стартувала 1 грудня 2024 року, побила рекорди за кількістю звернень у цифрових сервісах. Лише за першу добу було подано понад 2,5 мільйона заявок, що стало рекордом для онлайн-послуг у світі.

Основні цифри:

551 000 заявок подано на дітей.

подано на дітей. 64% користувачів - жінки, 36% - чоловіки.

- жінки, - чоловіки. Середній вік користувачів - 30-40 років.

Як подати заявку через "Дію"

Процес подання максимально спрощений і доступний через мобільний застосунок:

Оновіть застосунок Дія .

. У розділі Сервіси виберіть Зимову єПідтримку .

виберіть . Ознайомтеся з умовами програми.

Виберіть отримувача допомоги (на себе чи на дитину).

Вкажіть картку для зарахування коштів. Якщо картки немає, Дія запропонує відкрити її в банку-партнері.

Перевірте дані, підтвердіть місцезнаходження в Україні та надішліть заявку.

Подати заявку через застосунок "Дія" можна з 1 грудня 2024 року.

Як подати заявку через Укрпошту

Програма спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення. 1000 гривень через Укрпошту можуть отримати:

пенсіонери віком старше 60 років , які отримують виплати через Укрпошту;

люди з інвалідністю 1 і 2 групи , які отримують пенсію або соцдопомогу через Укрпошту;

, які отримують пенсію або соцдопомогу через Укрпошту; люди з інвалідністю з дитинства 1 і 2 групи , які отримують виплати через Укрпошту;

, які отримують виплати через Укрпошту; громадяни, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;

отримувачі пенсійних і соціальних виплат на територіях активних бойових дій.

Про виплату коштів працівники Укрпошти повідомлять під час отримання пенсії чи соціальної допомоги у грудні.

Допомогу на дітей може оформити лише один із батьків. Отримати допомогу через Укрпошту з 4 грудня 2024 року.

Подання заявки через банки-партнери

Громадяни, які не можуть скористатися "Дією", можуть подати заявку через банки-партнери з 10 грудня 2024 року.

Для цього потрібні:

паспорт громадянина України;

РНОКПП або паспорт із відповідною відміткою (для громадян без коду через релігійні переконання);

свідоцтво про народження (для дітей);

документ, що підтверджує опіку чи представництво.

Після успішної перевірки банк відкриє спеціальний рахунок і оформить картку Національний кешбек. Кошти зараховуються протягом 10 днів після оформлення.