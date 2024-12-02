За добу 2,5 млн українців оформили єПідтримку: як подати заявку на тисячу гривень

Українська програма "Зимова єПідтримка" за першу добу свого запуску побила рекорд за кількістю заявок у цифрових сервісах. Понад 2,5 мільйона громадян подали заяви через додаток Дія, а з 4 грудня допомога стане доступною через Укрпошту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Українська державна програма Зимова єПідтримка, яка стартувала 1 грудня 2024 року, побила рекорди за кількістю звернень у цифрових сервісах. Лише за першу добу було подано понад 2,5 мільйона заявок, що стало рекордом для онлайн-послуг у світі.
Процес подання максимально спрощений і доступний через мобільний застосунок:
Подати заявку через застосунок "Дія" можна з 1 грудня 2024 року.
Програма спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення. 1000 гривень через Укрпошту можуть отримати:
пенсіонери віком старше 60 років, які отримують виплати через Укрпошту;
Про виплату коштів працівники Укрпошти повідомлять під час отримання пенсії чи соціальної допомоги у грудні.
Допомогу на дітей може оформити лише один із батьків. Отримати допомогу через Укрпошту з 4 грудня 2024 року.
Громадяни, які не можуть скористатися "Дією", можуть подати заявку через банки-партнери з 10 грудня 2024 року.
Для цього потрібні:
Після успішної перевірки банк відкриє спеціальний рахунок і оформить картку Національний кешбек. Кошти зараховуються протягом 10 днів після оформлення.