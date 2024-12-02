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За сутки 2,5 млн украинцев оформили єПідтримку: как подать заявку на тысячу гривен

Фото: 1000 гривен на карту или через Укрпочту (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинская программа "Зимняя єПідтримка" за первые сутки своего запуска побила рекорд по числу заявок в цифровых сервисах. Более 2,5 миллиона граждан подали заявления через приложение "Дія", а с 4 декабря помощь станет доступна через Укрпочту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Украинская государственная программа Зимняя єПідтримка, стартовавшая 1 декабря 2024 года, установила рекорд по количеству заявок через цифровые сервисы. Всего за первые сутки было подано более 2,5 миллиона заявок, что стало рекордом для онлайн-услуг в мире.

Основные цифры:

  • 551 000 заявок подано на детей.
  • 64% пользователей - женщины, 36% - мужчины.
  • Средний возраст пользователей - 30-40 лет.

Как подать заявку через "Дію"

Процесс подачи максимально упрощен и доступен через мобильное приложение:

  • Обновите приложение "Дія".
  • В разделе Сервисы выберите Зимнюю єПідтримку.
  • Ознакомьтесь с условиями программы.
  • Выберите получателя помощи (на себя или на ребенка).
  • Укажите карту для зачисления средств. Если карты нет, Дия предложит открыть ее в банке-партнере.
  • Проверьте данные, подтвердите нахождение в Украине и отправьте заявку.

Подать заявку через приложение "Дія" можно с 1 декабря 2024 года.

Как подать заявку через Укрпочту

Программа направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. 1000 гривен через Укрпочту могут получить:

  • пенсионеры старше 60 лет, получающие выплаты через Укрпочту;

  • люди с инвалидностью 1 и 2 группы, получающие пенсию или социальную помощь через Укрпочту;
  • люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы, получающие выплаты через Укрпочту;
  • граждане, получающие надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А;
  • получатели пенсий и социальных выплат на территориях активных боевых действий.

О выплате средств сотрудники Укрпочты сообщат во время выдачи пенсии или социальной помощи в декабре.

Помощь на детей может оформить только один из родителей. Получить помощь через Укрпочту с 4 декабря 2024 года.

Подача заявки через банки-партнеры

Граждане, которые не могут воспользоваться "Дія", могут подать заявку через банки-партнеры с 10 декабря 2024 года.

Для этого необходимы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • РНОКПП или паспорт с соответствующей отметкой (для граждан без кода по религиозным убеждениям);
  • свидетельство о рождении (для детей);
  • документ, подтверждающий опеку или представительство.

После успешной проверки банк откроет специальный счет и оформит карту Национальный кешбек. Средства зачисляются в течение 10 дней после оформления.

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Дия