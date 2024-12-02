За сутки 2,5 млн украинцев оформили єПідтримку: как подать заявку на тысячу гривен

Украинская программа "Зимняя єПідтримка" за первые сутки своего запуска побила рекорд по числу заявок в цифровых сервисах. Более 2,5 миллиона граждан подали заявления через приложение "Дія", а с 4 декабря помощь станет доступна через Укрпочту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Украинская государственная программа Зимняя єПідтримка, стартовавшая 1 декабря 2024 года, установила рекорд по количеству заявок через цифровые сервисы. Всего за первые сутки было подано более 2,5 миллиона заявок, что стало рекордом для онлайн-услуг в мире.
Процесс подачи максимально упрощен и доступен через мобильное приложение:
Подать заявку через приложение "Дія" можно с 1 декабря 2024 года.
Программа направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. 1000 гривен через Укрпочту могут получить:
пенсионеры старше 60 лет, получающие выплаты через Укрпочту;
О выплате средств сотрудники Укрпочты сообщат во время выдачи пенсии или социальной помощи в декабре.
Помощь на детей может оформить только один из родителей. Получить помощь через Укрпочту с 4 декабря 2024 года.
Граждане, которые не могут воспользоваться "Дія", могут подать заявку через банки-партнеры с 10 декабря 2024 года.
Для этого необходимы:
После успешной проверки банк откроет специальный счет и оформит карту Национальный кешбек. Средства зачисляются в течение 10 дней после оформления.