Як подати заявку на допомогу при народженні дитини: алгоритм

Протягом 12 місяців з народження дитини є можливість оформити допомогу на одного з батьків чи опікунів, з яким постійно проживає малюк.

Подати документи на оформлення допомоги можна, як онлайн, так і офлайн.

Щоб оформити допомогу онлайн:

Зареєструйтесь у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.

Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та накладіть електронний підпис.

Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту.

Не пізніше ніж наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту вам призначать допомогу (у разі правильно заповненої форми).

Або скористайтеся комплексною послугою “єМалятко” на порталі "Дія".

Для оформлення допомоги офлайн

Потрібно подати документи до органу соціального захисту чи Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання. Для подачі необхідно підготувати:

заяву одного з батьків,

свідоцтво про народження дитини,

особовий банківський рахунок для соціальних виплат,

опікунам - рішення суду про встановлення опіки,

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Зверніть увагу, що термін розгляду документів, поданих у паперовій формі, становить 10 днів.

Наразі розмір допомоги при народженні дитини складає 41280 гривень. Одноразово допомога виплачується в сумі 10320 гривень, решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн на місяць.

При народженні дитини кожна сімʼя має право не тільки на отримання допомоги, а й одноразової допомоги "пакунок малюка" у натуральній або грошовій формі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як отримати "пакунок малюка" у 2023 році.

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