Как подать заявку на пособие при рождении ребенка: алгоритм

Украинцы при рождении ребенка могут рассчитывать на поддержку от государства. Речь идет о денежных выплатах, которые будут начислены и выплачены несмотря на военное время, а также о "пакете малыша".
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства социальной политики Украины.
В течение 12 месяцев с рождения ребенка есть возможность оформить помощь на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает малыш.
Подать документы на оформление помощи можно, как онлайн, так и офлайн.
Чтобы оформить помощь онлайн:
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Для оформления помощи оффлайн
Следует подать документы в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства. Для подачи необходимо подготовить:
заявление одного из родителей,
свидетельство о рождении ребенка,
лицевой банковский счет для социальных выплат,
опекунам - решение суда об установлении опеки,
документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).
Обратите внимание, что срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней.
В настоящее время размер пособия при рождении ребенка составляет 41280 гривен. Единовременно помощь выплачивается в сумме 10320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 грн в месяц.
При рождении ребенка каждая семья имеет право не только на получение пособия, но и единовременной помощи "пакет малыша" в натуральной или денежной форме.
Напомним, ранее мы сообщали, как получить "пакет малыша" в 2023 году.
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