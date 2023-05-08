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Как подать заявку на пособие при рождении ребенка: алгоритм

Фото: как подать заявку на помощь при рождении ребенка (kobelyaky-miskrada gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинцы при рождении ребенка могут рассчитывать на поддержку от государства. Речь идет о денежных выплатах, которые будут начислены и выплачены несмотря на военное время, а также о "пакете малыша".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства социальной политики Украины.

В течение 12 месяцев с рождения ребенка есть возможность оформить помощь на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает малыш.

Подать документы на оформление помощи можно, как онлайн, так и офлайн.

Чтобы оформить помощь онлайн:

  • Зарегистрируйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.
  • Заполните онлайн-форму на получение услуги и наложите электронную подпись.
  • Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.
  • Не позднее, чем на следующий день после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).

Или воспользуйтесь комплексной услугой "єМалятко" на портале "Дія".

Для оформления помощи оффлайн

Следует подать документы в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства. Для подачи необходимо подготовить:

  • заявление одного из родителей,

  • свидетельство о рождении ребенка,

  • лицевой банковский счет для социальных выплат,

  • опекунам - решение суда об установлении опеки,

  • документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Обратите внимание, что срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней.

В настоящее время размер пособия при рождении ребенка составляет 41280 гривен. Единовременно помощь выплачивается в сумме 10320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 грн в месяц.

При рождении ребенка каждая семья имеет право не только на получение пособия, но и единовременной помощи "пакет малыша" в натуральной или денежной форме.

Напомним, ранее мы сообщали, как получить "пакет малыша" в 2023 году.

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