Як отримати "пакунок малюка" у 2023 році: інструкція Мінсоцполітики

При народженні дитини кожна сімʼя має право не тільки на отримання допомоги, а й одноразової допомоги "пакунок малюка" у натуральній або грошовій формі.

Отримання "пакунку малюка" в натуральній формі

Одноразова натуральна допомога "пакунок малюка" видається закладом охорони здоров’я при народженні дитини. У разі відсутності "пакунка малюка" в закладі охорони здоров’я, або народження дитини за межами України чи на тимчасово окупованій території України, або народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, видається відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання / перебування отримувача.

У разі неотримання "пакунку малюка" у закладі охорони здоров’я, заява на його отримання подається отримувачем не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини, а у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я - протягом року з дня народження дитини.

До заяви додаються копії (фотокопії) таких документів:

свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України - копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.

документа, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, виданого закладом охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини або медична консультативна комісія, якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини відповідно до законодавства.

Отримання грошової компенсації вартості "пакунку малюка"

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Отримувач може звернутися за грошовою компенсацією:

шляхом надсилання заяви та документів поштою до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення

під час надання йому комплексної послуги "єМалятко".

До заяви, зокрема, додається копія свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, - копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, разом з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.

Для призначення грошової компенсації під час надання послуги "єМалятко" отримувач надає необхідні для отримання такої компенсації відомості із зазначенням бажання отримати грошову компенсацію, повідомляє про відмову матері / батька, інших родичів, усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів дитини від отримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" та зазначає спеціальний рахунок.

Якщо дитина народилась на тимчасово непідконтрольній українській владі території, діє інший порядок, з яким можна ознайомтесь на сайті Мінюсту.